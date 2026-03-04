"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По повод Международния ден за информираност за HPV, който се отбелязва на 4 март всяка година поставяме фокус върху нещо изключително важно, но често неразбрано – разликата между първична и вторична профилактика и защо и двете са решаващи в борбата с рака на маточната шийка.

Ракът на маточната шийка е сред малкото онкологични заболявания, които в голяма степен могат да бъдат предотвратени. Въпреки това той продължава да отнема човешки животи. Добрата новина е, че науката вече разполага с ефективни инструменти, но е необходимо те да бъдат използвани навреме.

Първична профилактика: да предотвратим заболяването, преди да се появи

Първичната профилактика означава предотвратяване на заболяването още преди то да възникне. В случая с човешкия папилома вирус (HPV) това е ваксинацията.

HPV ваксините могат да предпазват от високорисковите типове на вируса, които могат да доведат до развитие на предракови изменения и рак на маточната шийка. Това е защита, която се изгражда преди организмът да се срещне с вируса.

В България има Националната програма за първична профилактика, която позволява да бъдат ваксинирани безплатно момичета от 10 до 18 ненавършени години, както и момчета на възраст от 10 до 14 ненавършени години.

Защо е важно да се ваксинират и момчетата?

HPV не засяга само жените. Вирусът се свързва не само с рак на маточната шийка, но и с други онкологични заболявания при мъже и жени. Ваксинирането на момчетата може да осигури както индивидуална защита, така и да ограничи разпространението на вируса в обществото.

Вторична профилактика: ранно откриване, по-голям шанс за излекуване

Вторичната профилактика има различна цел. Тя открива заболяването в най-ранния му стадий, преди да се появят симптоми, и позволява навременно лечение.

Ракът на маточната шийка е особено подходящ за вторична профилактика, защото се развива бавно. Преди да се стигне до инвазивен рак, обикновено се появяват предракови изменения, които могат да бъдат открити чрез скрининг и успешно лекувани.

Може ли ракът на маточната шийка да бъде елиминиран?

Да, това е реалистична цел. За да бъде елиминиран като общественоздравен проблем според Световната здравна организация, честотата трябва да спадне под 4 случая на 100 000 жени.

Постигането на тази цел стъпва върху т.нар. стратегия 90–70–90 до 2030 г.:

• 90% от момичетата да бъдат напълно ваксинирани до 15-годишна възраст;

• 70% от жените да преминат високоефективен скрининг до 35-годишна възраст и повторно до 45-годишна възраст;

• 90% от жените с предракови изменения да получат лечение, както и 90% от жените с инвазивен рак да бъдат лекувани.

Най-силната защита е комбинацията

Първичната профилактика (ваксинацията) и вторичната профилактика (скринингът) не се конкурират – те се допълват. Заедно те дават реална възможност заболяване, което днес отнема животи, утре да бъде история.

Международният ден за информираност за HPV ни напомня, че превенцията започва с информираност, а информираното решение днес може да спаси живот утре.