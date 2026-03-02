Мобилното приложение еЗдраве с нова рубрика за хазартната зависимост

Министерство на здравеопазването със съдействието на "Информационно обслужване" АД разширява съдържанието на модул "Здравна библиотека“ в електронното здравно досие и мобилното приложение еЗдраве. Това съобщават във Фейсбук от Министерството на здравеопазването.

От днес е налична нова тематична рубрика, посветена на хазартната зависимост. Рубриката има за цел да предостави научно обоснована, достъпна и разбираема информация за рисковете, които крие хазартното поведение, признаците на зависимост и възможностите за подкрепа и лечение. Информацията е разработена от експертите на Националния център по обществено здраве и анализи. С добавянето на новата секция Министерството на здравеопазването продължава последователно да обогатява съдържанието на „Здравна библиотека“ с актуална и проверена информация по теми, свързани с профилактиката и общественото здраве.

През миналата седмица в модула беше включен и раздел "Сърдечно здраве“, разработен съвместно с Дружеството на кардиолозите в България.

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски посочи борбата с хазартната зависимост като един от водещите приоритети в работата му. Преодоляването на този проблем е важна стъпка към възстановяване на контрола върху живота и психичното здраве на засегнатите. Според експертните данни вредите, причинени от хазартната зависимост, могат да бъдат съпоставими с тези при тежки психични състояния и злоупотреба с алкохол, което поставя темата в контекста на общественото здраве.

Модул "Здравна библиотека“ е достъпен в електронното здравно досие в Национална здравноинформационна система, както и чрез мобилното приложение еЗдраве.