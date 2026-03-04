Здравната книжка остава на хартия, без есемеси за хоспитализациите на пациенти

Отпадането на хартиените здравни книжки и възможността всеки пациент да получава съобщение за медицинските дейности, които са му извършени, особено за хоспитализации поискаха чрез промени в Закона за здравното осигуряване от ПП-ДБ.

Предложението им обаче така и не събра нужната подкрепа от депутатите - взе само 75 гласа "за".

От името на вносителите съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов уточни, че идеята е здравно осигурени лица да бъдат уведомявани във всеки случай, в който НЗОК плаща за тях. "Чрез фиктивни хоспитализации касата се източва и това се случва отдавна и арогантно, особено от някои болници. Тъй като контролните органи явно не са в състояние да си свършат работата, контролът да е в българските граждани. Има десетки случаи, в които хоспитализацията не се е случила, а само фиктивно въвеждане на такава с цел източване на средства за източване на здравната пътека", настоя депутатът. Божанов увери, че подобна мярка няма да струва милиони а е бърза и евтина мярка, която само седмица след въвеждането си ще се "избие" от спестените пари.

Здравно-осигурителната книжка пък остарял документ, който е излишен и няма нужда от него. Тази информация (от книжката - б.р.) е налична в НЗОК и системите на здравното министерство, настоя Божанов.

Д-р Александър Симидчиев подчерта, че 500 хил. души имат приложението на НЗОК еЗдраве. "Инсталирайте си го, много е полезно. Тези уведомления ще са безплатни през него и не натоварват държавата. Ако искаме промяна, която да доведе до по-справедливо и качествено здравеопазване", настоя той.

Васил Пандов също отбеляза, че текстовете дават възможност за контрол над публичните разходи и няма да има "изненадани" от диагнозите и леченията си хора. Според него НЗОК има готовност за нещо подобно и извън приложението еЗдраве - касата вече изпраща електронни съобщения на всички здравно осигурени лица, които получават скъпоструващи лекарства. Вече 2 години пациентите знаят, че им е предписана такава терапия през съобщения. Такава мярка вече работи, но е много ограничена, обясни депутатът от ПП.

От "Възраждане" обявиха, че подкрепят идеята да има по-голям контрол над изразходването на средства за здравеопазване, но не са съгласни с изчезването на хартиената здравна книжка.