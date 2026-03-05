"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Костно- ставните инфекции са сериозни и често предизвикателни за лечение заболявания, които могат да засегнат хора от всички възрасти. Те налагат навременна диагноза, комплексен терапевтичен подход и грижа от висококвалифициран медицински екип, за да се избегнат усложнения и трайни увреждания.

В тази връзка УМБАЛ „Лозенец“ обявява безплатни прегледи за пациенти с костно-ставни инфекции (остеомиелит), които ще се проведат на 19 март. Инициативата е насочена към ранно откриване на заболяването и към вече диагностицирани костно-ставни инфекциис цел своевременно насочване към адекватно лечение.

Консултациите ще се извършват от доц. Явор Григоров, д.м. – ортопед-травматолог с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на остеомиелит, заедно с екип от лекари специалисти. Лечебното заведение е сред малкото в страната с изграден мултидисциплинарен екип, специализиран в лечението на костно-ставни инфекции.

Пациентите могат да потърсят консултация при:

продължителна болка в костите след травма или операция

подуване, зачервяване и повишена температура в областта на засегнатия крайник

наличие на фистули с неясен произход или незаздравяващи рани

съмнение или вече поставена диагноза остеомиелит

Навременната консултация със специалист е ключова за ограничаване на инфекцията и запазване на нормалната функция на засегнатия крайник.

Дата: 19 март 2026г.

Консултациите ще се извършват след предварително записване на тел.02 9607 586(от понеделник до четвъртък, от 8:00 до 16:00 ч.)