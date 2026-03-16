Въведение

Остеоартрозата е най-честото дегенеративно невъзпалително заболяване на опорно-двигателния апарат при възрастни над 65 години. В света, вкл. и в България хората страдащи от остеоартроза значително се е увеличил, най-вече поради заседналия начин на живот, липсата на физическа активност и наднорменото тегло. Гонартрозата (osteoarthrosis deformans genus) е сред най-честите локализации на остеоартрозата и основна причина за хронична болка и инвалидизация при възрастното население. Тя се характеризира с прогресивна загуба на ставен хрущял, ремоделиране на подлежащата костна тъкан и последващи промени в синовиалната мембрана и капсуло-лигаментарния апарат. Основните фактори, които водят до развитието на артроза на колянната става са: възраст над 50 години, женски пол, наднормено тегло, увреди на менискусите и връзковия апарат, genu varum и genu valgum) и генетични.

Тенденциите при лечението са насочени към медикаменти, които да променят хода на заболяването, като подобряват ставния метаболизъм, а не само да действат симптоматично. Цели се забавяне на развитието на болестта и намаляване възможността за ранна инвалидизация.

Целта на настоящето проучване е да оцени ефикасността и безопасността на пероралния прием на Flexus Booster при лечение на остеоартрозата на коляното. Този препарат има хондропротективно действие и представлява комбинация от Biocell колаген, който съдържа хидролизиран колаген тип II, хондроитин сулфат, хиалуронова киселина, аминозахариди и глюкозамин, за подпомагане на възстановяването на хрущялната тъкан. Flexus Booster съдържа и Osteol, който намалява дискомфорта в ставата и подпомага клетките на хрущялната тъкан. В добавка, витамин C, който е включен в този препарат подпомагането усвояването на колагена.

В настоящето проучване са включени тридесет и четири пациенти с болезнена остеоартроза в областта на колянната става. За оценка на степента на остеоартрозата се използва класификацията на Kellgren-Lawrence. Тя включва четири степени (от 0 до 4), като всяка степен представлява различна степен на промени в колянната става:

Степен 0: Няма рентгенологични промени и ставата се счита за нормална.

Степен 1: Възникват съмнения за гонартроза, но рентгеновите снимки не показват определени промени в структурата на ставата.

Степен 2: Наблюдават се малки промени в структурата на ставата. Това може да включва малка дегенерация на хрущяла и поява на малки остеофити (костни израснатини) около ставата (12 пациента ).

Степен 3: Промените в колянната става са умерени. Хрущялът става значително по-тънък, костите стават по-гладки, остеофитите стават по-големи и се наблюдават леки деформации на ставата ( 12 пациента ) .

Степен 4: Гонартрозата е в напреднало състояние. Хрущялът в ставата е сериозно износен, костите са значително деформирани, остеофитите са по-големи и има ограничена подвижност на ставата (10 пациента ) .





Резултати

Всички пациенти участвали в настоящето изследване са имали постоянна болка в продължение най-малко на три месеца преди лечението, както и рентгенологични данни за остеоартрозни изменения. Паралелно с приемът на Flexus Booster пациентите провеждат минимум 10 дневен курс физиотерапия и рехабилитация.

Всички пациенти приемаха Flexus Booster по 2 таблетки дневно( за три месеца) за 10 дни, след което преминаха на по 1 таблетка дневно за 50 дни.

Оценяван параметър за ефикасност е промяната на болката в областта на коляното, измерена с помощта на 10 cm визуална аналогова скала (VAS).

VAS: болка (0-4 мм), лека болка (5-44 мм), умерена болка (45-74 мм), силна болка (75-100 мм).

По време на изследването на пациентите е разрешено да приемат един грам парацетамол до максимум 3 грама и/или 600 mg етодолак, при условие че болката в коляното е по-голяма от, или равна на 7 сm по VAS.

Получените резултати показват облекчаване на болката след втората седмица. Най-добре се повлияват пациентите с втора степен( с първа, втора степен и част от пациентите с трета степен) по Kellgren-Lawrence, които съобщават за лека болка( до умерена болка) в областта на ставата или липса на такава. При пациентите с трета степен по Kellgren-Lawrence над 60 % отчитат подобрение в оплакванията. Пациентите с четвърта степен най-лошо отговарят на терапията, като облекчаване на оплакванията се наблюдават (умерена и лека болка) едва при 30 % от случаите.

Заключение

В заключение, може да обобщим, че нашият опит от прилагането на един курс на лечение с Flexus Booster, комбинирано с физиотерапия и рехабилитация допринася за ефективно облекчаване на болката и подобряване на функцията на колянната става при втора и треата степен остеоартрозни изменения по класификацията на Kellgren-Lawrence. С помоща на този препарат се подобрява значително качеството на живот, както и се запазва вътрешния комфорт и работоспособност у болните. В нашата серия не се наблюдаваха нежелани реакции по време на лечението. Трябва да се отбележи също, че при различните стадии на остеоартрозата резултатите са различни.

