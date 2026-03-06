Няма ограничение на направленията, които пациентът може да получи за 1 година

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация със специалист - НЗОК няма изисквания за прегледа да се носят документи на хартиен носител

Нуждаете се от консултация с лекар по конкретно заболяване. Знаете ли как може да я осъществите?

Ето стъпките:

1. Посетете личния си лекар

Личният лекар преценява дали се нуждаете от консултация с лекар специалист. Той ви изпраща при него с направление, което може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

Всички общопрактикуващи лекари могат да насочват неограничено деца до 18-годишна възраст за консултация от лекар със специалност по “Педиатрия”, “Детска гастроентерология”; “Детска ендокринология и болести на обмяната”; “Детска кардиология”; “Детска клинична хематология и онкология”; “Детска неврология”; “Детска нефрология и хемодиализа”; “Детска пневмология и физиатрия”; “Детска психиатрия”; “Детска ревматология” и “Детска хирургия” – еднократно за всяко остро състояние.

При лица над 18 години личният лекар издава направление за високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) в случаите на:

писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК;

за ВСМДИ: “Мамография на двете млечни жлези” и “Ехография на млечна жлеза” от пакет “Образна диагностика”, “Хормони: fT4, TSH”, “Туморен маркер PSA – общ и свободен” и “Изследване на урина - микроалбуминурия” от пакет “Клинична лаборатория”.

Личният лекар може да издаде направление както за специализирани, така и за други високоспециализирани изследвания, но при определени условия. Например едно изследване може да е включено в един пакет като специализирано, а в друг пакет да фигурира като високоспециализирано. В този случай може да назначи даденото изследване директно, което е в интерес на пациента и според медицинската необходимост.

Личният лекар издава направление за високоспециализирани дейности за дейностите, включени в диспансерното наблюдение на здравноосигурените лица (ЗОЛ), съгласно приложения към Националния рамков договор.

2. Отидете с направлението при лекаря специалист

Лекарят специалист извършва преглед и ако са нужни допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той назначава лечение. Може да извърши преглед без ново направление до 30 дни от датата на първия преглед при него. В този случай не е необходимо личният лекар да издава ново направление.

3. Какви документи е необходимо да носите за прегледа?

НЗОК няма изисквания при посещение при специалист да се носят документи на хартиен носител.

4. Ако е необходимо да направите медикодиагностични изследвания

Изследванията се извършват в лечебно заведение - лаборатория, сключила договор с НЗОК на територията на цялата страна. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

Изключение се допуска за направление за медико-диагностични дейности (бланка МЗ-НЗОК № 4) за назначаване на ВСМДИ “Мамография на двете млечни жлези” и “Ехография на млечна жлеза” от пакет “Образна диагностика” по повод профилактичен преглед на пациенти над 18 г., което може да бъде валидно за срок не по-дълъг от 60 календарни дни

5. Горещи въпроси

На колко направления за един специалист имаме право на година?

Няма ограничение на броя на направленията, които могат да се издадат на едно здравноосигурено лице за календарната година. Те се издават по преценка на лекаря в зависимост от здравословното състояние на пациента. Специалистът извършва вторични прегледи до 30 календарни дни от датата на първичния преглед. Той преценява броя на необходимите вторични прегледи. По преценка и при необходимост личният лекар би могъл да издаде направление към специалист със същата специалност.

Може ли eдновременно да се издадат няколко направления за различни специалисти?

Личният лекар може да издаде няколко направления за консултация или съвместно лечение към различни специалисти.

Може ли лекар специалист да издаде направление за друг специалист?

Лекарите специалисти могат да издават направления за консултация с друг специалист.

Може ли специалист да ни изпрати в болница?

Да, лекарят специалист след преглед и по своя преценка може да насочи за хоспитализация с направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури (бланка МЗ-НЗОК №7).

Може ли в периода на направлението за хоспитализация да се издаде направление за консултация със специалист от извънболничната помощ?

Да, лекарят преценява дали са необходими консултации в извънболничната медицинска помощ и какви. В тези случаи за извършване на прегледи ЗОЛ не следва да е хоспитализиран.

Може ли лекар специалист да ни издаде болничен? За какъв период?

При временна нетрудоспособност лекарят специалист може да издаде съответния болничен лист.

Заплаща ли се прегледът при него?

Здравноосигуреното лице не заплаща за преглед, ако има медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение (бл. МЗ-НЗОК № 3). Заплаща само потребителска такса, която към настоящия момент е в размер на 1,48 евро/2,90 лева.

Ако се налага да се направи ЯМР (ядрено-магнитен резонанс), кой ни изпраща на това изследване?

ЯМР е високоспециализирано образно изследване, което се назначава от специалист в извънболничната помощ, ако е необходимо да се диагностицира или проследява заболяване. Плаща се потребителска такса. Възможно е пациентът да трябва да заплати и контрастно вещество за по-качествено изследване.

Как избираме къде да ни направят ЯМР?

Въпрос на личен избор. На сайта на НЗОК могат да бъдат намерени всички лечебни заведения в страната, които имат договор с НЗОК за изпълнение на ЯМР.

Кой разчита резултатите от тази диагностика?

Специалист по образна диагностика разчита резултатите, а пациентът ги получава от лечебното заведение.

Кой ни издава направление, кой ни разчита резултатите за рентгенова графия и скопия (рентген) и/или компютърна томография (скенер)?

В зависимост от това дали изследването е специализирано или високоспециализирано (според изискванията на наредба №9 на Министерството на здравеопазването високоспециализираните изследвания се извършват от специалисти с по-висока квалификация и чрез различна специализирана апаратура), направление може да издаде лекар специалист, а в определени случаи и личният лекар. Извършването и разчитането на резултатите се извършва от специалист по образна диагностика.

Как и кога стигаме до лекар специалист?

Нашият личен лекар преценява дали имаме нужда от направление – то вече е електронно.

Към конкретния специалист можем да отидем по избор. Прегледът не се заплаща - освен стандартната потребителска такса.

Специалистът може да ни изпрати на изследвания, да назначи ЯМР, да издаде болничен или да ни насочи за хоспитализация.

