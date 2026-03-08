Нов кръвен тест предвижда колко още ще живеем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американски изследователи са идентифицирали молекулярен подпис в кръвта, способен да предскаже краткосрочното оцеляване при възрастни хора с точност, която надминава класическите медицински показатели

В кръвта ни съществува група малки РНК молекули, които крият тайните на бъдещото ни здраве и чиито нива са свързани с краткосрочното оцеляване на възрастните хора.

Те са били открити от американски изследователи от Медицинския факултет на университета “Дюк” (Северна Каролина) и Университета на Минесота, които може би са напът да революционизират начина, по който се диагностицират, лекуват и се полагат грижи за пациенти, особено за тези в напреднала възраст.

Тяхното изследване посочва, че на основата не тези малки РНК молекули може да бъде разработен кръвен тест, който да посочва с много голяма точност кой ще живее по-дълго и кой не и според това да бъдат вземани определени терапевтични решения.

Наречени Piwi-взаимодействащи РНК (или piRNA) фрагменти, те принадлежат към семейството на некодиращите РНК, дълго време смятани за вторични, но сега признати заради ключовата им роля в клетъчната регулация.

За разлика от микроРНК (miRNA), които са по-обстойно изучавани, piRNA остават слабо разбрани - особено когато циркулират в кръвта.

В последните години науката научава все повече и повече за важните роли, които те играят в тялото.

Откриването на микроРНК (miRNA) беше обявено за достойно за Нобелова награда през 2024 г.

и малките некодиращи РНК молекули започнаха се появяват в изследвания за всичко - от здравето на червата до косопада и дълголетието. Новото проучване се фокусира върху много по-малко проучените Piwi-взаимодействащи РНК (piRNA), които са малко по-дълги и по-сложни от miRNA. То е публикувано в изданието Aging Cell.

Екипът, ръководен съвместно от професор Вирджиния Байърс Краус и изследователката Сиси Ма, анализирал повече от 1200 кръвни проби от пациенти над 71-годишна възраст.

Данните били съпоставени с национални регистри, за да се получи информация за оцеляването на участниците в проучването.

“Знаем много малко за piRNA в кръвта, но това, което откриваме, е, че

е по-добре нивата на определени специфични piRNA да са по-ниски”,

посочва Байърс Краус в изявление.

Използвайки статистически модели, изследователите успели да изследват 187 здравни показателя и 828 различни малки РНК молекули. Резултатът: сигнатура от шест piRNA може да предскаже оцеляването в рамките на две години с точност от почти 86%. Хората с по-ниски нива на тези специфични молекули са по-склонни да оцелеят в краткосрочен план.

Тези шест piRNA са се доказали като по-ефективни при прогнозиране на краткосрочна преживяемост, отколкото традиционните показатели като възраст, нива на холестерол и физическа активност. В дългосрочен план тези фактори отново придобиват значение, но новите открития, свързани с piRNA, са значителни, особено в краткосрочен план. Според специализирания сайт IFL Science тези малки молекули действат като регулатори на биологичните процеси, свързани със стареенето. Тяхното присъствие в големи количества може да показва вътрешен дисбаланс, който все още не е диагностициран от медицинската общност.

“Тези малки РНК са като микроменажери в тялото, помагайки за контролиране на много процеси, които влияят върху здравето и стареенето. Едва започваме да разбираме колко мощни са те”, казва Краус.

Един прост кръвен тест за тези piRNA може скоро да се превърне в

инструмент за идентифициране на възрастни хора, които са най-застрашени от развитие на сериозни здравословни проблеми,

което ще позволи на лекарите да адаптират грижите си въз основа на тази диагноза.

Изследователите сега искат да знаят дали определени навици на живот или медицински лечения като GLP-1 влияят върху нивата на piRNA. Целта е да се разбере по-добре тяхната биологична роля и да се определи дали може напълно да се разчита на тях, за да бъдат предсказани бъдещите здравословни проблеми на пациентите.