Представете си, че хирургът пред вас не просто оперира – той изчислява пропорции, обеми, качества на тъканите и начина, по който тялото се движи. С точността на математик и с усещането на скулптор. Само че за разлика от математиката, тук няма абстрактни числа – има истински истории на жени и начинът, по който те се чувстват в собственото си тяло. Днес естетичната хирургия е претърпяла тиха метаморфоза, оставяйки далеч назад старите представи за прекалена и очевидна намеса. Изкуственият интелект може да симулира резултата още преди първия разрез. Импланти от ново поколение се адаптират към позицията на тялото. Регенеративната медицина кара клетките на организма да работят за по-доброто му възстановяване. И въпреки всички технологии, в центъра на решението остава един основен въпрос: как резултатът да изглежда естествено и хармонично – без стигмата на „оперирания вид“. За тази деликатна наука и за това защо операциите в болнична среда не са лукс, а стандарт – разговаряме с д-р Наталия Ненкова, пластичен хирург в Болница ВИТА.

- Д-р Ненкова, през кабинета ви минават десетки пациенти всеки месец. Как се промениха очакванията на жените към естетичната хирургия през последните години?

- Това е вече широко дискутиран въпрос, но с изключително значение. За щастие нагласите се промениха осезаемо и то в една много по-осъзната и здравословна посока. Голямата разлика е, че днес пациентите търсят подобрение, а не пълна трансформация. Само допреди няколко години жените идваха със снимка на известна личност и казваха: „Искам да изглеждам точно така“. Днес разговорът е различен. Те искат да запазят собствената си индивидуалност и идентичност, но в една по-свежа, по-хармонична и по-уверена версия на себе си. Тази тенденция не се наблюдава само у нас. Данните на Международното дружество по естетична и пластична хирургия показват, че фокусът при корекциите на бюста постепенно се измества от драматичните промени към по-балансирани и естествени резултати. Все по-често въпросът не е „Колко голям ще бъде обемът?“, а „Колко естествено и красиво ще изглежда резултатът?“. Освен това днешният пациент е много по-информиран. Той е чел, проучил и сравнявал различни методи и техники още преди да прекрачи прага на кабинета. И честно казано, аз приветствам това.

Все по-често и мъжете насърчават по-умерената и естествена визия, вместо очевидно „изкуствените“ промени, които бяха модерни преди години. Българските жени по природа са много красиви и нашата задача като лекари не е да променяме тази идентичност, а да я подчертаем. Ерата на прекалено подчертаните и изкуствени форми постепенно отминава. Корекцията на гърдите е не просто промяна на размер – тя е баланс, пропорции и увереност.

- Какво всъщност искат жените днес и с какви инструменти отговаряте на тези очаквания?

- Днешната жена е активна – тя спортува, работи, пътува. Затова търси гърди, които изглеждат красиво, хармонично и естествено.За щастие днес разполагаме с технологии, които позволяват именно това. В Болница ВИТА работим с импланти от най-ново поколение, чиято повърхност е създадена на нано-ниво – толкова прецизно, че организмът ги приема значително по-добре. Резултатът е по-малък риск от усложнения и визия, която изглежда и се усеща по-естествено.

- Освeн уголемяване на бюста, какви други корекции търсят жените?

Всъщност уголемяването е само една част от хирургията на бюста. Много често извършваме повдигане на гърдите – мастопексия, особено след бременност и кърмене, когато тъканите са се отпуснали. Съществуват различни степени на птоза и съответно различни оперативни техники. В зависимост от анатомията и желания резултат, операцията може да се извърши самостоятелно или в комбинация с поставяне на импланти. При силно увеличен бюст – т.нар. гигантомастия, извършваме намаляване на гърдите. В тези случаи често става дума не само за естетичен, но и за здравословен проблем – болки в гърба, ограничения при спорт и ежедневни дейности. Има и случаи на асиметрия, при които използваме различни импланти или коригираме количеството тъкан, за да постигнем хармонизация и симетрия.

- Как се избира между кръгли и анатомични импланти?

- Няма универсална формула. Решението винаги зависи от анатомията на жената – от структурата на гръдния кош, от състоянието на кожата, от качеството на жлезната тъкан и от желания резултат. Стандартът днес са импланти с високо кохезивен силикон и микротекстурирана или гладка повърхност. При допир те са изключително близки до усещането за естествена тъкан. Кръглите импланти дават повече обем в горната част на гърдата и по-изразено деколте, докато анатомичните модели имитират по-естествената форма на бюста. Сред иновациите са олекотените, ергономичните и мини-инвазивните импланти.

- Под мускула или под жлезата – има ли „правилен“ избор?

- В повечето случаи предпочитам поставянето под гръдния мускул. Така имплантът се покрива по-добре от собствените тъкани, рискът от капсулна контрактура е по-нисък, а резултатът изглежда по-естествен. Важно е да успокоя много жени – при достъп през естествената гънка под гърдата и подмускулно поставяне способността за кърмене при бъдеща бременност се запазва.

- А самите импланти имат ли срок на годност?

- Някои производители говорят за „доживотни“ импланти, но аз предпочитам по-реалистичен подход. Не вярвам, че нещо на този свят има истинска „доживотна“ гаранция. Препоръчвам около десет години след поставянето на имплантите да се направи по-задълбочена оценка на тяхното състояние. Но независимо дали има импланти или не, ежегодният ехографски преглед при мамолог е задължителен за всяка жена.

- Напоследък все повече се говори за регенеративна медицина. Какво означава това на практика?

- Регенеративната медицина е едно от най-вълнуващите направления в съвременната естетика. Днес знаем, че мастната тъкан не е просто енергиен резерв, а богат източник на стволови клетки. Когато вземем мазнина от тялото и я обработим правилно – под формата на макрофет, милифет или нанофет – ние не просто добавяме обем. Ние подпомагаме естествените процеси на възстановяване в тъканите.

- Социалните мрежи често плашат пациентите с истории за усложнения. Как реагирате на това?

- С разбиране, но и с факти.Имплантите не са враг – невежеството е. Напоследък все повече жени ме питат: „Опасни ли са имплантите? Какво е BIA-ALCL?“. Това е рядко лимфопролиферативно заболяване, свързано с определени текстурирани импланти, което в повечето случаи има много добра лечимост, когато се диагностицира навреме. То не е рак на гърдата и не се развива внезапно. Като хирург, който работи както с поставяне, така и с премахване на импланти, аз не защитавам процедура – защитавам пациента. В последните години виждам две групи жени. Едните търсят корекция на бюста с импланти, а другите – премахването им. Това са двете страни на една и съща монета. От една страна имаме жени с нужда от импланти за хармонизиране на бюста след раждане, при вродена хипоплазия, асиметрия или след онкологична операция. От друга страна има жени, които желаят отстраняване на имплантите с тотална капсулектомия – поради усложнение, симптоматика, промяна в личния избор или страх, който не може да бъде преодолян с информация. И двете решения са напълно валидни. Пластичната хирургия, извършена от квалифициран специалист и в правилна медицинска среда, е процедура с много висок профил на безопасност. Затова ние работим в рамките на Болница ВИТА, където има анестезиологичен и реанимационен екип, лаборатория и всички ресурси на една многопрофилна болница. Малката козметична стая и болничната операционна не са равностойни условия – колкото и да изглеждат така в социалните мрежи.

- И накрая – красотата изисква ли жертви?

- Категорично не. Красотата изисква грижа.Изисква информиран избор. И най-вече - честност към самите нас. Жертва се прави от страх. Грижата се полага от любов. Любов към себе си и към ближните. А това е огромна разлика.