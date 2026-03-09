- Д-р Ненкова, през кабинета ви минават десетки пациенти всеки месец. Как се промениха очакванията на жените към естетичната хирургия през последните години?
- Това е вече широко дискутиран въпрос, но с изключително значение. За щастие нагласите се промениха осезаемо и то в една много по-осъзната и здравословна посока. Голямата разлика е, че днес пациентите търсят подобрение, а не пълна трансформация. Само допреди няколко години жените идваха със снимка на известна личност и казваха: „Искам да изглеждам точно така“. Днес разговорът е различен. Те искат да запазят собствената си индивидуалност и идентичност, но в една по-свежа, по-хармонична и по-уверена версия на себе си. Тази тенденция не се наблюдава само у нас. Данните на Международното дружество по естетична и пластична хирургия показват, че фокусът при корекциите на бюста постепенно се измества от драматичните промени към по-балансирани и естествени резултати. Все по-често въпросът не е „Колко голям ще бъде обемът?“, а „Колко естествено и красиво ще изглежда резултатът?“. Освен това днешният пациент е много по-информиран. Той е чел, проучил и сравнявал различни методи и техники още преди да прекрачи прага на кабинета. И честно казано, аз приветствам това.
Все по-често и мъжете насърчават по-умерената и естествена визия, вместо очевидно „изкуствените“ промени, които бяха модерни преди години. Българските жени по природа са много красиви и нашата задача като лекари не е да променяме тази идентичност, а да я подчертаем. Ерата на прекалено подчертаните и изкуствени форми постепенно отминава. Корекцията на гърдите е не просто промяна на размер – тя е баланс, пропорции и увереност.
- Какво всъщност искат жените днес и с какви инструменти отговаряте на тези очаквания?
- Днешната жена е активна – тя спортува, работи, пътува. Затова търси гърди, които изглеждат красиво, хармонично и естествено.За щастие днес разполагаме с технологии, които позволяват именно това. В Болница ВИТА работим с импланти от най-ново поколение, чиято повърхност е създадена на нано-ниво – толкова прецизно, че организмът ги приема значително по-добре. Резултатът е по-малък риск от усложнения и визия, която изглежда и се усеща по-естествено.
- Освeн уголемяване на бюста, какви други корекции търсят жените?
Всъщност уголемяването е само една част от хирургията на бюста. Много често извършваме повдигане на гърдите – мастопексия, особено след бременност и кърмене, когато тъканите са се отпуснали. Съществуват различни степени на птоза и съответно различни оперативни техники. В зависимост от анатомията и желания резултат, операцията може да се извърши самостоятелно или в комбинация с поставяне на импланти. При силно увеличен бюст – т.нар. гигантомастия, извършваме намаляване на гърдите. В тези случаи често става дума не само за естетичен, но и за здравословен проблем – болки в гърба, ограничения при спорт и ежедневни дейности. Има и случаи на асиметрия, при които използваме различни импланти или коригираме количеството тъкан, за да постигнем хармонизация и симетрия.
- Как се избира между кръгли и анатомични импланти?
- Няма универсална формула. Решението винаги зависи от анатомията на жената – от структурата на гръдния кош, от състоянието на кожата, от качеството на жлезната тъкан и от желания резултат. Стандартът днес са импланти с високо кохезивен силикон и микротекстурирана или гладка повърхност. При допир те са изключително близки до усещането за естествена тъкан. Кръглите импланти дават повече обем в горната част на гърдата и по-изразено деколте, докато анатомичните модели имитират по-естествената форма на бюста. Сред иновациите са олекотените, ергономичните и мини-инвазивните импланти.
- Под мускула или под жлезата – има ли „правилен“ избор?
- В повечето случаи предпочитам поставянето под гръдния мускул. Така имплантът се покрива по-добре от собствените тъкани, рискът от капсулна контрактура е по-нисък, а резултатът изглежда по-естествен. Важно е да успокоя много жени – при достъп през естествената гънка под гърдата и подмускулно поставяне способността за кърмене при бъдеща бременност се запазва.
- А самите импланти имат ли срок на годност?
- Някои производители говорят за „доживотни“ импланти, но аз предпочитам по-реалистичен подход. Не вярвам, че нещо на този свят има истинска „доживотна“ гаранция. Препоръчвам около десет години след поставянето на имплантите да се направи по-задълбочена оценка на тяхното състояние. Но независимо дали има импланти или не, ежегодният ехографски преглед при мамолог е задължителен за всяка жена.
- Напоследък все повече се говори за регенеративна медицина. Какво означава това на практика?
- Регенеративната медицина е едно от най-вълнуващите направления в съвременната естетика. Днес знаем, че мастната тъкан не е просто енергиен резерв, а богат източник на стволови клетки. Когато вземем мазнина от тялото и я обработим правилно – под формата на макрофет, милифет или нанофет – ние не просто добавяме обем. Ние подпомагаме естествените процеси на възстановяване в тъканите.
- Социалните мрежи често плашат пациентите с истории за усложнения. Как реагирате на това?
- С разбиране, но и с факти.Имплантите не са враг – невежеството е. Напоследък все повече жени ме питат: „Опасни ли са имплантите? Какво е BIA-ALCL?“. Това е рядко лимфопролиферативно заболяване, свързано с определени текстурирани импланти, което в повечето случаи има много добра лечимост, когато се диагностицира навреме. То не е рак на гърдата и не се развива внезапно. Като хирург, който работи както с поставяне, така и с премахване на импланти, аз не защитавам процедура – защитавам пациента. В последните години виждам две групи жени. Едните търсят корекция на бюста с импланти, а другите – премахването им. Това са двете страни на една и съща монета. От една страна имаме жени с нужда от импланти за хармонизиране на бюста след раждане, при вродена хипоплазия, асиметрия или след онкологична операция. От друга страна има жени, които желаят отстраняване на имплантите с тотална капсулектомия – поради усложнение, симптоматика, промяна в личния избор или страх, който не може да бъде преодолян с информация. И двете решения са напълно валидни. Пластичната хирургия, извършена от квалифициран специалист и в правилна медицинска среда, е процедура с много висок профил на безопасност. Затова ние работим в рамките на Болница ВИТА, където има анестезиологичен и реанимационен екип, лаборатория и всички ресурси на една многопрофилна болница. Малката козметична стая и болничната операционна не са равностойни условия – колкото и да изглеждат така в социалните мрежи.
- И накрая – красотата изисква ли жертви?
- Категорично не. Красотата изисква грижа.Изисква информиран избор. И най-вече - честност към самите нас. Жертва се прави от страх. Грижата се полага от любов. Любов към себе си и към ближните. А това е огромна разлика.