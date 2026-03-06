На 13 февруари в МБАЛ „Св. София“ се проведе първото в България специализирано обучение, посветено на саркома и редките тумори при възрастни, организирано от Сдружение „Заедно срещу саркома“ с участието на международни експерти от Athens Medical Center.

Един от тях е проф. Николаос Васос – завеждащ отделението по хирургична онкология в Athens Medical Center и професор по хирургия в Университета в Хайделберг. В интервюто той говори за най-честите трудности при диагностицирането на редките тумори, рисковете от забавяне и защо правилната първа стъпка и мултидисциплинарният подход са ключови за изхода от лечението.

- Проф. Васос, според Вашите наблюдения какви са основните предизвикателства при диагностицирането и лечението на редките тумори в България днес?

- Редките тумори, и особено саркомът, по дефиниция са трудни, защото се срещат рядко и повечето лекари не се сблъскват често с тях в практиката си. Това често води до късно разпознаване на заболяването, погрешна или закъсняла диагноза, както и до биопсии или операции без предварително правилно планиране на лечението.

Друго голямо предизвикателство е липсата на ясни насочващи пътеки – грижата остава фрагментирана и пациентите преминават от една болница в друга, губейки ценно време. Това може да повлияе неблагоприятно на хода на заболяването.

- Много пациенти преминават през няколко болници, преди да стигнат до специализиран екип. Какви рискове създава това забавяне?

- Забавянето в достигането до специализиран екип крие сериозни рискове. Неподходящите първоначални действия – например непланирано отстраняване на образуванието или операция без предварителна биопсия – могат да компрометират хирургичните граници и да влошат качеството на операцията. Това увеличава риска от локален рецидив.

Но последствията не са само медицински. Самото „лутане“ от една болница в друга, многократните консултации и постоянното търсене на помощ създават силен стрес за пациента и могат да подкопаят доверието в здравната система.

В крайна сметка времето е решаващо. Когато диагнозата се забави или лечението не е проведено правилно, заболяването става много по-трудно за контролиране.

​​- Как работата в екип между хирурзи, онколози, патолози и специалисти по образна диагностика подобрява резултатите за пациентите?

- Редките тумори, и особено саркомът, не могат да се лекуват ефективно само от един специалист. Необходим е мултидисциплинарен екип. Този подход гарантира, че още от самото начало всички направления – образна диагностика, патология, хирургия, медицинска онкология и лъчетерапия – действат координирано.

Това е изключително важно, защото когато решенията се вземат съвместно, още преди започване на лечението, терапията става по-прецизна и по-ефективна, усложненията намаляват, а преживяемостта и резултатите се подобряват. Именно затова мултидисциплинарният подход е стандартна практика във водещите саркомни центрове по света.

- Според международния ви опит как държавите с утвърдени центрове за сарком подхождат различно към тези случаи?

- В държавите с утвърдени центрове за сарком грижата е организирана по различен и правилен начин. Пациентите се насочват рано към специалисти и специализирани центрове, често още преди да е направена биопсия или операция. Случаите се обсъждат от мултидисциплинарна туморна комисия, диагнозата се потвърждава от патолози с опит в саркома, а операциите се извършват от опитни хирургични екипи.

Този структуриран подход е в полза на пациентите, защото всяка стъпка се планира на базата на експертиза и в крайна сметка води до по-добри резултати от лечението.

- Коя би била първата реалистична стъпка за България към изграждането на структуриран подход за лечение на редките тумори?

- Първата реалистична и постижима стъпка е организацията. Не е необходимо България веднага да създава нова инфраструктура – такива промени не могат да се случат от днес за утре. По-важно е да се създадат официални насочващи мрежи и мултидисциплинарни туморни комисии за редките тумори и саркома. Когато бъдат определени екипи с опит в саркома и се свържат на национално ниво, пациентите ще достигат по-бързо до правилната грижа.

След това, в близко бъдеще, специализираните центрове могат естествено да се развият – подпомогнати от обучение, сътрудничество и международни партньорства, което е изключително важно. Именно това се опитваме да постигнем в момента – да изградим национално и международно сътрудничество между нашия утвърден саркомен център в Атина и български лекари, които имат интерес в тази област, за да споделим опита и знанията си и да изградим по-надежден път на пациента със сарком в България.