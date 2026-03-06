С помощта на робот британски хирург оперира пациент на 2400 км разстояние

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хирург от Лондон твърди, че е извършил първата в Обединеното кралство роботизирана операция от разстояние на пациент, намиращ се на 2400 км разстояние в Гибралтар, съобщи Би Би Си.

Водещият урологичен хирург професор Прокар Дасгупта заяви, че се е чувствал „сякаш е бил там", докато е извършвал операция за отстраняване на простатата на Пол Бъкстън.

Бъкстън е родом от Бърнъм-он-Си в Съмърсет, но се е преместил в Гибралтар преди 40 години.

Гибралтар, британска отвъдморска територия, има само една болница, Сейнт Бърнардс в Европорт, което означава, че жителите с по-сложни медицински нужди често трябва да пътуват в чужбина, обикновено в Обединеното кралство, за да получат грижи от Националната здравна служба, ако отговарят на условията.

62-годишният пациент с рак заяви, че за него е било „лесно решение" да участва и да стане „част от медицинската история".

Надяваме се, че дистанционната роботизирана хирургия ще спести на бъдещите пациенти „огромните разходи и неудобства" от пътуването за лечение и ще помогне за предоставянето на по-добри здравни грижи на хората в по-отдалечени райони.

Бъкстън очаквал да бъде включен в списъка на чакащите за НЗС, след като малко след Коледа получава шокиращата диагноза рак на простатата, но „се възползва от възможността" да бъде първият пациент, подложен на дистанционно лечение като част от проучване.

„Много хора ми казаха: „Няма да го направиш, нали? Аз си помислих, че по този начин давам нещо в замяна", каза той.

Бъкстън, който е собственик на транспортна компания, добави:

„Ако не бях се подложил на телехирургична операция в Гибралтар, трябваше да летя до Лондон, да се запиша в списъка на чакащите на Националната здравна служба, да се подложа на процедурата и вероятно щях да прекарам три седмици в Лондон".

Бъкстън каза, че е бил „много добре обгрижен" и се е „чувствал фантастично" след операцията на 11 февруари.

Операцията беше извършена от The London Clinic с помощта на робот, оборудван с 3D HD камера и четири ръце, всички контролирани чрез конзола със закъснение от само 0,06 секунди.

Конзолата във Великобритания е била свързана с робота в Гибралтар чрез оптични кабели, с резервна 5G връзка.

Екип в Гибралтар е бил в готовност в случай, че връзката се прекъсне, но тя е издържала през цялата процедура.

Професор Дасгупта заяви, че технологията дава възможност пациенти от отдалечени райони и по-малки общности да бъдат лекувани.

Това е първият от два тестови случая. На 4 март, също в Гибралтар, е опериран и 52-годишен мъж, чието име не се споменава.

На 14 март професорът отново ще извърши процедурата, която ще бъде излъчена на живо пред 20 000 водещи урологични хирурзи от цял свят на конгреса на Европейската асоциация по урология.

„Мисля, че това е много, много вълнуващо, хуманитарната полза ще бъде значителна", добави професор Дасгупта.

НЗС дава приоритет на местната роботизирана хирургия, като целта е до 2035 г. да се извършват 500 000 операции с помощта на роботи годишно.