Министър Околийски очаква тази година да бъдат осигурени средства за център за деца с диабет

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски очаква през тази година Министерството на здравеопазването (МЗ) да осигури необходимото финансиране за изграждане на Национален обучителен център за деца с диабет и техните родители към Специализираната болница за активно лечение по детски болести „Проф. Иван Митев".

Това съобщават на сайта си от МЗ след среща между доц. Околийски и Надежда Рангелова, председател на фондация „За доброто".

По думите на доц. Околийски, този проект е бил одобрен от него в качеството му на заместник-министър на здравеопазването преди повече от две години. По време на срещата двамата са обсъдили възможността за сътрудничество в сферата на детското здравеопазване в България.

„Още с встъпването си в длъжност декларирах, че един от основните ми приоритети е майчино и детско здраве и че за кратките срокове, в които сме тук, ще се стремим към максимални резултати", е казал доц. Околийски, цитира БТА. По думите му каузата за по-добри условия в детските отделения обединява институциите и обществото.

По време на срещата доц. Околийски е бил запознат с дейностите на проект „Светулка", осъществявани от „За доброто" и насочени към подобряване на условията в детските отделения на болниците. Проектът има за цел да създаде по-подкрепяща, спокойна и щадяща атмосфера за хоспитализираните деца.