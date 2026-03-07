17 медици и сестри напуснаха столичната педиатрия

Цял екип от лекари, медицински сестри и санитари напусна столичната педиатрична болница "Проф. Иван Митев". Новината съобщи във фейсбук д-р Наталия Габровска, която е част от екипа.

"Днес, този екип, състоящ се от трима лекари с две специалности (педиатрия и детска пулмология), четирима специализанти по детска пулмология, седем млади и мотивирани медицински сестри и трима санитари - целокупно и осъзнато напусна педиатричната болница " Проф. Иван Митев". Причините са комплексни - токсичен климат, интриги и задкулисие. Липсата на възможност за развитие на младите хора в екипа, финансовите наказания, наличието на сериозен дефицит на доброта и емпатия - задължителни качества, според мен, за всички хора, които работят с болни деца и техните родители", написа д-р Габровска.

Днес, този екип, състоящ се от трима лекари с две специалности (педиатрия и детска пулмология), четирима специализанти... Публикувахте от Natalia Gabrovska в Четвъртък, 5 март 2026 г.

Екипът е по-сплотен от всякога, изграждан с годините с една цел - диагностика, лечение и подкрепа на болни деца. Въпреки неспирните опити за неговото разкъсване, се предлага на пазара на труда в неговата цялост и единност, допълва тя. И разказва, че в петък са имали среща в Министерството на здравеопазването, на която детайлно са изложени всички проблеми, довели до това колективно решение. Очаквам мерките, които МЗ обеща да вземе, допълва тя.

Служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски и неговият екип се ангажираха с казус на екип пулмолози, които напуснаха Специализираната болница за активно лечение по детски болести (СБАЛДБ) „Проф. Иван Митев", съобщи в петък БТА, цитирайки здравното министерство.

Това е поредно сътресение за болницата по детски болести в София. Нейният шеф Благомир Здравков подаде оставка при предишния министър Силви Кирилов, който веднага я прие. Новият министър Михаил Околийски го върна на поста, но Здравков участва в конкурса за директор на новата детска болница в Бургас.