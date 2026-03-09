Два смъртни случая след ползване на инжекции за отслабване в Северна Ирландия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два смъртни случая в Северна Ирландия, свързани с инжекции за отслабване, са докладвани на Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти в Обединеното кралство, съобщи Би Би Си. Загиналите са мъж и жена.

Двата смъртни случая част от повече от 500 доклада за подозирани нежелани реакции, свързани с лекарствата GLP-1 (б.р. - хормон, който регулира кръвната захар, забавя изпразването на стомаха и потиска апетита, създавайки усещане за ситост), подадени в Северна Ирландия през последните две години.

Лекарства, като Wegovy и Mounjaro, са най-използвани в Обединеното кралство за лечение на диабет и контрол на телото.

От агенцията поясняват, че доклад за подозирана реакция „не означава непременно, че тя е била причинена от лекарството, а само че докладващият е имал подозрение, че може да е така".

По-голямата част от сигналите за GLP-1 в Северна Ирландия през последните две години са регистрирани през 2025 г - 458 сигнала.

Освен двата докладвани смъртни случая, са докладвани 242 сериозни случая. Един от тях се отнася за дете на възраст около девет години.

Данните показват също, че през този период са докладвани шест случая на остър панкреатит – три от тях се подозират като реакция към Mounjaro, един към Ozempic и два към неуточнени марки.

Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти издаде предупреждение за риска от остър панкреатит, който често е свързан с камъни в жлъчката, често срещан страничен ефект на GLP-1.

За двата фатални случая данните показват, че единият от починалите е приемал Mounjaro, а другият е свързан с неуточнено лекарство семагултид – той се продава под търговските наименования Wegovy, Ozempic и Rybelsus.

Според наскоро публикувани изследвания на Университетския колеж в Лондон, около 1,6 милиона възрастни в Англия, Шотландия и Уелс са използвали GLP-1 за отслабване между началото на 2024 г. и началото на 2025 г.

От агенцията заявиха, че безопасността на пациентите е основен приоритет и че когато бъде потвърден проблем, свързан с безопасността, тя „винаги ще действа незабавно, за да намали всеки идентифициран риск".

От агенцията поясниха, че не разполагат с информация дали лекарството, свързано с докладите в Северна Ирландия, е било предписано, закупено от аптека или от нелегитимен доставчик.