Здравният министър обсъди детското здраве, психиатричната помощ и достъпа до услуги с Терзиев

Министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски проведе работна среща с кмета на София Васил Терзиев и Десислава Желязкова - заместник-кмет в направление „Образование, спорт и младежки дейности". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на здравеопазването.

Сред акцентите в срещата беше ролята на медицинските специалисти в детските ясли и градини, както и възможностите за подкрепа на програмите за социално-емоционално развитие на децата.

Министър Околийски и екипът му посочиха, че са фокусирали усилия върху Годишния план за ранно детско развитие за 2026 г., както и възобновяването на работата по Стратегията за ранно детско развитие.

В рамките на разговора бяха засегнати и въпроси, свързани с психиатричната помощ и подобряване на достъпа до услуги. Обсъдена беше също работата на Превантивно-информационните центрове (ПИЦ), както и темата за бъдещия статут на Княжевската минерална баня.

Министър Околийски и кметът Терзиев изразиха готовност за продължаване на активния диалог и сътрудничество между Министерството на здравеопазването и Столична община.