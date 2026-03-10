Нова терапия дава надежда за лечение на диабет тип 1

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Учени в Съединените щати разработват нова терапия, която може да промени лечението на диабет тип 1, съобщава уебсайтът „Knowridge".

Изследването се ръководи от Леонардо Ферейра от Медицинския университет на Южна Каролина и получи финансиране от един милион долара от международната организация Breakthrough T1D. Целта е да се възстанови естественото производство на инсулин в организма.

Подходът комбинира няколко съвременни научни направления, включително работа със стволови клетки и имунни клетки. Учените се стремят да създадат нови клетки, които произвеждат инсулин, и едновременно с това да ги защитят от имунната система, която при диабет тип 1 погрешно унищожава собствените бета-клетки на панкреаса.

Първата част от терапията използва стволови клетки, които в лаборатория се превръщат в бета-клетки, произвеждащи инсулин. Втората част включва генетично модифицирани имунни клетки, които действат като „защитници" и предотвратяват атаката срещу новите клетки.

Методът има потенциал да реши два основни проблема при трансплантацията – недостига на донорски клетки и имунното отхвърляне. При успешна реализация пациентите биха могли отново да произвеждат инсулин по естествен път без необходимост от лекарства, потискащи имунната система.

Засега технологията е тествана само в лабораторни модели и при опити с мишки, като защитният ефект е продължил около месец. Предстоят още изследвания, преди терапията да достигне до клинични изпитвания при хора.

Учените смятат, че този подход може да се превърне в важна стъпка към възможно излекуване на диабет тип 1 и да промени лечението на други автоимунни заболявания в бъдеще, съобщи БГНЕС.