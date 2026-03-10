СЗО: "Черният дъжд" над Иран може да причини респираторни проблеми

Световната здравна организация предупреди, че „черния дъжд", който вали над Иран, може да доведе до сериозни респираторни проблеми. Техеран беше задушен от черен дим в понеделник, след като беше ударена петролна рафинерия

СЗО подкрепи съвета на Иран, призоваващ хората да останат по домовете си, съобщава Би Ти Ви.

Здравната агенция на ООН, която има офис в Иран и работи с властите по извънредни ситуации в здравеопазването, заяви, че е получила множество съобщения за дъжд, смесен с петрол, тази седмица, предава Ройтерс.

„Черният дъжд и киселинният дъжд, идващ с него, наистина представляват опасност за населението, главно за дихателните пътища", каза говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер на брифинг за пресата в Женева, добавяйки, че Иран е посъветвал хората да останат по домовете си.

На въпрос дали СЗО подкрепя този съвет, той отговори: „Като се има предвид какво е изложено на риск в момента, съоръженията за съхранение на петрол, рафинериите, които бяха ударени, предизвикващи пожари, пораждащи сериозни опасения за качеството на въздуха, това определено е добра идея."