Позиция на министъра на правосъдието

СЗО: "Черният дъжд" над Иран може да причини респираторни проблеми

Гъст дим се издига край кулата Азади след американско-израелски въздушен удар в Техеран Снимка: Дойче веле/Hamid Vakili/Parspix/ABACAPRESS/IMAGO

Световната здравна организация предупреди, че  „черния дъжд", който вали над Иран, може да доведе до сериозни респираторни проблеми. Техеран беше задушен от черен дим в понеделник, след като беше ударена петролна рафинерия

СЗО подкрепи съвета на Иран, призоваващ хората да останат по домовете си, съобщава Би Ти Ви.

Здравната агенция на ООН, която има офис в Иран и работи с властите по извънредни ситуации в здравеопазването, заяви, че е получила множество съобщения за дъжд, смесен с петрол, тази седмица, предава Ройтерс.

„Черният дъжд и киселинният дъжд, идващ с него, наистина представляват опасност за населението, главно за дихателните пътища", каза говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер на брифинг за пресата в Женева, добавяйки, че Иран е посъветвал хората да останат по домовете си.

На въпрос дали СЗО подкрепя този съвет, той отговори: „Като се има предвид какво е изложено на риск в момента, съоръженията за съхранение на петрол, рафинериите, които бяха ударени, предизвикващи пожари, пораждащи сериозни опасения за качеството на въздуха, това определено е добра идея." 

