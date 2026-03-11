6 изненадващи ползи за здравето от ананаса

Нищо не може да се сравни със сладкия и леко кисел вкуна парче ананас. Но това, което наистина отличава този суперплод от останалите, е комбинацията от вкус и впечатляващи ползи за здравето.

„Когато разгледаме хранителния профил на ананаса, той предлага широка гама от хранителни вещества. Една чаша съдържа около 82 калории, 2 грама фибри, 169 милиграма калий, 74 милиграма витамин С и 50% от [препоръчителната дневна доза] на минерала манган", каза Шерил Мусато, регистриран диетолог.

Ето седем здравословни причини да ядем повече ананас:

Намалява свързаното с възрастта дегенеративно увреждане

Благодарение на високото си съдържание на витамин С, ананасът играят жизненоважна роля за намаляване на свързаната с възрастта макулна дегенерация, която засяга централното ни зрение, заяви Мусато. Проучване от 2019 г. установи, че витамин С е един от ключовите хранителни елементи за предотвратяване на този тип свързана с възрастта дегенерация, както и на други заболявания, свързани с очите. Само една чаша ананас е достатъчна, за да ви донесе толкова много ползи, съобщи Real Simple.

Помага за предотвратяване на някои хронични заболявания

При някои хронични състояния високото съдържание на бета-каротин (растителен пигмент, който придава жълтия цвят на ананаса) може да намали риска от респираторни заболявания благодарение на високите си антиоксидантни и противовъзпалителни ефекти. Освен това бета-каротинът подобрява имунитета, здравето на кожата и зрението.

Понижава кръвната захар

„Високото съдържание на калий в ананаса може да помогне за понижаване на високото кръвно налягане", обясни Мусато. Множество проучвания показват, че калият понижава кръвното налягане и следователно риска от сърдечно-съдови заболявания, отбеляза диетологът.

Предотвратява запек

Макар да не е приятно да признаем, че запекът засяга от време на време храносмилателната ни система, консумацията на повече ананас всъщност може да предотврати вероятността от запек. „Благодарение на съдържанието си на фибри и вода, ананасът може да помогне за предотвратяване на запек, като подпомага редовността и здравето на храносмилателния тракт", каза Мусато.

Подобрява здравето на сърцето

„Здравето на сърцето се подобрява благодарение на съдържанието на фибри, калий и витамин С в ананаса", заяви Мусато. Освен способността си да понижава кръвната захар и да предотвратява сърдечно-съдови заболявания, ананасът подобрява и здравето на сърцето като цяло. Бъдете сигурни, че сърцето ви е защитено с ежедневен прием на ананас.

Помага за усвояването на протеините

„В ананаса има още една специална съставка, за която ще искате да знаете: бромелаин. Бромелаинът помага за усвояването на протеините и е една от причините, поради които ананасът често се използва за омекотяване на месото преди готвене", обясни Мусато. Следващия път, когато готвите месо, може да използвате ананасов сок като основа за марината, съобщава БГНЕС.