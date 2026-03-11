Проф. Тодор Кантарджиев: Регистриран е първи случай на легионерска болест у нас за годината

Регистриран е първи случай на легионерска болест у нас за тази година. Заболяването е тежка форма на пневмония, която се развива при вдишване на инфекциозен аерозол от замърсена вода.

Това обясни микробиологът проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Национален център по заразни и паразитни болести, в ефира на „Твоя ден" по Нова нюз.

"Заболяването се причинява от бактерията Legionella pneumophila, която се развива във водопроводните мрежи на сградите. Микроорганизмът се размножава в едноклетъчни протозои, които могат да се срещнат във водата в тръбите, резервоарите и водните инсталации", обясни професорът.

Според него условия за развитие на бактерията се създават, когато температурата на водата във водопроводната система не е подходяща. Рискът се увеличава, ако студената вода не е достатъчно студена и достига около 20–23 градуса – температури, при които микроорганизмът може да се размножава.

"Рискът от заразяване е по-голям, когато водната инсталация не е използвана известно време. Това може да се случи например след няколко дни отсъствие от дома или при настаняване в хотелска стая, където водата не е била пускана известно време.

Когато се отвори чешмата, а особено душът, се образува воден аерозол – фини капчици, които могат да бъдат вдишани. Именно по този начин бактерията може да попадне в дихателните пътища и да предизвика тежко възпаление на белите дробове", уточни Кантарджиев.

Според него бактерията е сравнително голяма, но не се открива лесно с обичайните микробиологични методи.

Легионерската болест се лекува със специфични антибиотици, които действат вътреклетъчно. Заболяването получава името си след голямо огнище през 1976 г. Това се случва по време на конгрес на American Legion във Филаделфия, когато десетки участници се разболяват от тежка форма на пневмония. По-късно учените установяват, че причината е неизвестна дотогава бактерия, която получава името легионела.