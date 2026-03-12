Future Health е дългогодишен носител на почетна награда от кралицата на Великобритания за услугите, които предоставя на семейства по целия свят – признание за високо качество, иновации и международно доверие.

Тъканната банка има присъствие в над 95 държави по света, което я превръща в една от най-глобално представените тъканни банки в индустрията.

В България компанията Future Health и нейният дългогодишен партньор Медицински център „Афродита“ са предпочитан избор на хиляди родители, които търсят сигурност и дългосрочна инвестиция в здравето на своите деца. Едно от всеки две семейства, които съхраняват стволови клетки у нас, избират Future Health и МЦ „Афродита“. Компанията разполага с 6 модерни лаборатории, оборудвани по най-високите международни стандарти, които гарантират сигурна обработка и дългосрочно криосъхранение на пробите.

Потърсихме мнението на медицинския директор на МЦ „Афродита“, д-р Емил Филипов, за това кое е най-важното, което трябва да знаят семействата за стволовите клетки. Ето какво сподели той. Когато говорим за съхранение на стволови клетки, най-важният въпрос винаги е един:

Ще могат ли реално да бъдат използвани при нужда?

Освобождаването на над 3000 проби за терапевтична употреба от Future Health е силно доказателство за реалната медицинска стойност на съхранението на стволови клетки.

Когато една проба бъде освободена, това означава, че тя е преминала всички лабораторни тестове, отговаря на международните стандарти и е използвана или е подготвена за клинично приложение.

Какво трябва да знаят семействата, за да изберат правилната банка за стволови клетки?

На първо място е важно компанията да има доказана история на клинична приложимост и реално използвани проби за терапевтични цели. Много банки съхраняват проби, но малко могат да покажат толкова висок брой реално освободени за лечение. 3000 отпуснати проби означават практически опит, логистика, координация с клиники и трансплантационни центрове по света. За да бъде освободена една проба за терапевтична употреба, тя трябва да бъде жизнеспособна, правилно обработена и съхранявана съгласно най-строгите регулаторни стандарти. Това е истински тест за качеството на лабораториите и процесите.

В Future Health и Медицински център „Афродита“ работим по най-високите международни стандарти и притежаваме международни акредитации. В допълнение Future Health предоставя и безвъзмездна помощ в размер на 20 000 евро, ако съхранените стволови клетки бъдат използвани за лечение на дете. Тази финансова подкрепа има за цел да облекчи семейството в момент на медицинска необходимост и да покрие част от разходите, свързани с терапията или трансплантацията.

Future Health е една от най-стриктно регулираните и международно признати тъканни банки в Европа. Компанията притежава ключови акредитации, които гарантират най-високи стандарти за качество, безопасност и възможност за клинична употреба на съхранените проби.

Регулаторна сигурност

Международно признание

Реална възможност за терапевтична употреба

Финансова защита при нужда

Future Health не предлага просто съхранение

Компанията предлага стандарт, сигурност и подкрепа в най-важните моменти. Има моменти в живота, които променят всичко. Раждането на дете е точно такъв момент.

В този ден не просто посрещаш нов живот – поемаш обещание да го пазиш, да го защитаваш и да направиш всичко по силите си за неговото бъдеще. Съхранението на стволови клетки не е просто медицинска услуга. Това е решение, взето от любов.

Медицински център "Афродита" е най-големият регенеративен център на Балканите. МЦ "Афродита" е официален представител на най-големите биолаборатории от САЩ, Великобритания, Франция, Испания и Италия и има 6 филиала в цяла България. Успеваемостта на IVF е една от най-високите в България за последните 13 години.