Проф. Христова: Грип почти няма, но има сериозна вълна от други вируси

Грипът започна по-рано тази година. Има букет от други вируси сега, които могат да създадат усложнения.

Това разкри в предаването "Тази сутрин" по bTV проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Изтегля се вече грипът. Типичният вече почти изчезва, има единични заболявания. Сега обаче има много други респираторни вируса, които водят до пневмония и бронхит. Вълната е сериозна заради опразнената ниша от грипа", каза Христова.

Тя коментира и типичните за пролетните месеци ухапвания от кърлежи. Заради топлото време в страната вече на много места се пръска против тях,

"В парковете има кърлежи, затова е препоръчително да се движим по алеите. Да са ни затворени дрехите, да не може да влезе при нас. Преглеждаме тялото редовно след разходка. Кърлежът хапе безболезнено и затова остава незабелязан. Симптоматика няма, освен ако не се развие нещо по-сериозно.

Най-често от кърлеж може да хванем лаймска болест - зачервяване на мястото на ухапването. То се появява около седмица след това", коментира проф. Христова.