Проф. Александрова: За легионерската болест няма ваксина, може да доведе до смърт

3444
Радостина Александрова. Кадър bTV.

Разпространението става в естествени и изкуствени водни източници, душове, джакузита, фонтани

"В повечето случаи легионерска болест протича безсимптомно или като най-обикновено грипоподобно заболяване. Но пневмонията може да протече изключително сериозно след 10 дни - 2 седмици инкубационен период. Може да има летален изход в 9-10% от случаите", каза вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова.

Проф. Александрова обърна внимание, че всяко заболяване, което преминава през нашия организъм, особено пневмония при възрастен човек, дава своя отпечатък.

Няма ваксина срещу легионерската болест, съобщи специалистът.

Лекува се с антибиотици, няма данни за широка устойчивост на тези организми. В леката форма се прилага симптоматично лечение и преминава за около една седмица, стана ясно от думите на вирусолога пред Bulgaria ON AIR..

Проф. Александрова уточни, че повечето случаи са при хора над 50 години. СЗО съобщава, че най-чувствителни са мъже над 65 години с придружаващи заболявания.

Все още знаем твърде малко за това колко дълъг е изграденият имунитет след преболедуване.

"Болестта не се предава при контакт между хората. Патогенът се разпространява от водни капчици, среща се и в почвата. Разпространението става в естествени и изкуствени водни източници, душове, джакузита, фонтани...", каза още проф. Александрова.

Вирусологът отбеляза , че ако просто пием вода, няма да стане предаване на патогените. При водата може да има пробив, когато нивото на хлора не е достатъчно високо.

През последните години случаите на легионерската болест се увеличават, но не е напълно ясна честотата на случаите в Европа, добави проф. Александрова.

Ученият от БАН посочи, че заболяванията от миналото не са си отивали и напоследък все повече напомнят за себе си.

Дори чумата не си е отишла и в САЩ всяка година има случаи. Великобритания докладва случаи на скорбут, даде примери събеседникът.

"Недостигът на витамин C застава на дневен ред, по различни причини хората не могат да си позволят пълноценна храна. На преден план излизат турдно лечими с антибиотици болести, намират начин да просъществуват", коментира още проф. Александрова.

