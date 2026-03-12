По време на престижния конгрес EAU26 в Лондон д-р Фернандо Санча ще представи своята нова книга “The En bloc HoLEP Manual”. Трудът вече е определян от водещи уролози като „Библията на безкръвната хирургия“, тъй като е първото по рода си изчерпателно ръководство, богато на илюстрации, за една от най-сложните и ефективни техники в света. За пациентите с увеличена простата абревиатурата HoLEP (Холмиум лазерна енуклеация) означава огромна крачка напред. За разлика от стандартните операции, при тази методика лазерът буквално „излющва“ увеличената тъкан, подобно на разделянето на портокал от кората му.

Основните предимства на HoLEP включват:радикално отстраняване (премахва се цялата излишна тъкан, което практически елиминира риска от продължаващи проблеми с уринирането), минимално кървене, защото лазерът запечатва съдовете още по време на работа, което прави процедурата подходяща дори за мъже на терапия за разреждане на кръвта и бързо възстановяване - пациентите се прибират у дома без катетър в рамките на 24 до 48 часа. Много български пациенти търсят д-р Санча заради ефективността на метода при всякакви обеми. Техниката е приложима дори при екстремно увеличени простати (над 100-200 грама), където класическата хирургия често е твърде рискована.

Д-р Фернандо Санча е добре познато име за мъжете в страната ни. Той е признат за един от най-големите световни авторитети не само в HoLEP техниката, но и преди години името му се свързваше със Зеления лазер – друг революционен метод за безкръвно лечение.

Книгата му е резултат от над 23 години работа и изумителните 10 000 лазерни операции. Този опит е споделен с уролози от над 50 държави, които д-р Санча обучава в Лазерната академия по простата в София.

За мъжете в България присъствието на специалист от такъв ранг е изключителна привилегия. Когато един хирург не просто оперира, а пише учебниците, по които се учи целият свят, това е най-високото ниво на медицинска сигурност. Достъпът до опита на д-р Санча в Хил клиник означава, че българските пациенти получават лечение, което е идентично с това в най-добрите клиники в САЩ или Европа. В свят, в който информацията е достъпна за всеки, експертизата остава най-ценният ресурс. Ако страдате от увеличена простата, потърсете мнението на човека, който определя стандартите в съвременната урология.