Здравният министър: Ще направим всичко възможно да анализираме защо са повишени цените в аптеките

Ще направим всичко възможно, заедно с управителя на НЗОК, да анализираме причините за повишаването на цените в аптеките, каза служебният здравен министър доц. Михаил Околийски по време на заседанието на парламентарната комисия по здравеопазване във времето за отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисията.

Всички наблюдаваме повишаване на цените не само на лекарства, а и на много стоки от първа необходимост, каза доц. Околийски в отговор на въпрос на депутата Лъчезар Иванов от парламентарната група на ГЕРБ-СДС за повишаване на цените на лекарствата, пише БТА.

Цените на лекарствата в Позитивния лекарствен списък могат да бъдат повишавани само след специална процедура, като този анализ трае много дълго време, обясни доц. Околийски. Повишаването на цените на лекарствата в аптеките не касае медикаментите, които са в Позитивния лекарствен списък и се реимбурсират от здравната каса, а касае други медикаменти, припомни той.

В закона е предвидено тези медикаменти да могат да се повишават с процента на инфлацията и това се наблюдава, добави служебният министър. Когато се надвиши процентът на официалната инфлация, това е практика, която не е съвсем регламентирана и трябва да се анализират причините за тези по-високи увеличения.

Доц. Околийски призова, ако има конкретни сигнали за конкретни лекарства, да бъдат изпратени в Министерството на здравеопазването в максимално кратък срок, за да бъдат направени проверки.

Предстои анализ на потребностите от медицински сестри от трети страни в държавните болници, каза още служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски.

На базата на анализа, който ще направим, ще видим за каква необходимост става дума и ако се стигне до подобно решение, то ще бъде след пълна акредитация на правата на тези хора да изпълняват медицинската дейност, на научаването на езика, което ще отнеме доста време, и осигуряването на качество, увери доц. Околийски. Няма да се прави компромис с качеството, увери той. И предишни ръководства на МЗ, и ние се тревожим от недостига на медицински сестри, каза още той и посочи, че при извършване на хемодиализи един лекар трябва да бъде подпомогнат от 2,5 медицински сестри, а в страната ни това съотношение е 1:1.

Въпросът за недостига на медицински сестри трябва да се реши с всички усилия, очевидно продължава миграцията на медицински сестри към чужбина и вероятно става дума не само за по-добро заплащане, а за подкрепа и зачитане на труда им, добави той. По думите му има нужда от предоговаряне на Националния рамков договор, който предвижда медицинските сестри да имат финансирани собствените практики, да могат сами да определят част от дейностите, които извършват, а не да бъдат само придатък на лекарското съсловие. Би трябвало при преговори за следващ Национален рамков договор да има привличане на професионалистите по здравни грижи. Ако се тръгне по този път, ще има много по-малка нужда от привличане на медицински сестри от трети страни, каза още той.