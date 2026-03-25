Хайде по-тихо! Защо болката в кръста променя... как чуваме

Проучване откри това, което пациентите отдавна казват, но не им обръщат внимание с идеята, че преувеличават оплакванията си до абсурд

По-тихо! Хайде по-тихо!

В една неподозирана връзка между системите в тялото това не е просто молба към околните. Ако страдате от хронична болка в кръста, вероятно познавате онова специфично, пулсиращо раздразнение, когато шумът от климатика, тракането на прибори или дори детският смях започват да се усещат като физическо нападение. Не сте си внушили и не сте станали труден характер. Най-новите пробиви в невронауката от началото на 2026 година потвърждават нещо стряскащо: когато гърбът ви боли дълго време, мозъкът ви буквално чупи сензора за намаляване на звука. Вашата болка е превзела слуховия ви кортекс - частта от мозъка, която обработва звуковата информация, превръщайки света в едно твърде шумно, твърде агресивно и непоносимо място.

Екип от Университета в Колорадо, ръководен от д-р Йони Ашар, публикува в престижното сп. Annals of Neurology резултати от мащабно изследване чрез функционален ядрено-магнитен резонанс. Данните са категорични: при хората с хронична болка в кръста не става въпрос за обикновена раздразнителност, а за реална неврологична промяна. Ето как се случва това предателство на сетивата и най-важното – как да върнете тишината в ума си.

Проучването установява, че тези пациенти с дископатии или други проблеми, който причиняват болка в кръста, реагират на ежедневни звуци по-силно от 84% от здравите хора при еднакви други условия. Причината? Мозъчните зони, които ни помагат да се успокоим или да игнорираме шума (като медиалния префронтален кортекс), са по-слабо активни, докато емоционалният център (инсулата) е в състояние на постоянна експлозия. Инсулата има изключителна роля в този процес, защото отговаря и за усещането за самосъхранение.

“Нашите данни показват, че хроничната болка буквално превзема слуховия кортекс. Мозъкът на пациента вече не просто “чува” шума – той го преживява като заплаха за физическото оцеляване”, обяснява д-р Ашар. Хроничната болка не е само сигнал за повреда в тъканите. Тя е състояние на пренастройка на цялата нервна система. Когато болката в кръста стане хронична - медицината е приела като критерий да продължава да ви мъчи над 3-6 месеца, тя престава да бъде просто симптом и се превръща в самостоятелно заболяване на централната нервна система. Този механизъм обяснява защо нещо толкова далечно в тялото като кръста може да направи например звука от изпусната лъжица непоносим.

Ключът към разбирането на този феномен е т.нар. централна сенситизация. Това е процес, при който прагът на възбудимост на невроните пада драстично - нервната система минава в режим на извънредно висока бдителност. Пионерът в тази област - проф. Клифорд Улф, описва състоянието като “усилвател, който е включен на максимум”. В своята влиятелна и до днес публикация в сп. Journal of Pain той доказва, че при централна сенситизация мозъкът усилва всички входящи сигнали. Това по неговите сравнения превръща нервната система в нещо като развалена радиостанция, която пращи при всеки външен стимул.

В медицинската литература това състояние често се проявява в две форми: хиперакузис и мизофония. Първата се изразява във физическа непоносимост към нормални нива на шум. При мизофонията реакцията се материализира в силна емоционална реакция като гняв или паника към специфични звуци.

Според различни предишни проучвания се потвърждава, че пациентите с болки в кръста много често са свръхчувствителни и към светлина и допир. Сега става ясно за ефекта върху слуха. Това не е проблем на ушите, а на таламуса – образно казано, диспечера в мозъка, който е изгубил способността си да филтрира маловажната информация, защото е ангажиран. Когато страдаме от хронична болка, този диспечер се претоварва и спира да категоризира по децибели звуците, пропускайки всичко към съзнанието ни с максимална сила.

Хроничната болка изчерпва умствените ресурси. Префронталният кортекс, който отговаря за филтрирането на дразнителите, е претоварен от постоянния сигнал за болка.

Продължителната болка изтощава системите за “низходящо потискане”. Когато мозъкът няма енергия да омаловажи шума, дори шумолящата опаковка на сандвича на колегата може да прелее чашата на търпението.

Стресът допълнително засилва този ефект. Високите нива на кортизол и адреналин държат тялото в режим на борба или бягство, където всеки звук се интерпретира от амигдалата като потенциална опасност.

Статистиката за болката в кръста е впечатляваща. Това е едно от най-разпространените здравословни състояния в съвременния свят - застаряващ и “залепнал” за стола в офиса и дивана вкъщи.

Сега, в този момент, в който четете и можи би кръстът ви боли, същото изпитават между 630 и 650 милиона души в света. Прогнозите сочат, че до 2050 г. числото ще нарасне до над 840 милиона поради застаряването на населението.

Смята се, че 20 до 23% от възрастните хора по света страдат от хронична болка в кръста. Това означава, че всеки пети възрастен е в състояние на постоянна сензорна активност.

Колко хора са изпитвали чувството поне веднъж? Това е може би най-впечатляващата статистика. Болката в кръста се счита за почти универсално човешко преживяване. Между 80% и 84% от цялото население на Земята ще изпита поне един епизод на силна и продължителна болка в кръста в рамките на живота си. Повечето от тези страдалци - около 90%, се възстановяват в рамките на няколко седмици, но при 5 до 10% от тях състоянието преминава в хронично. С всички съпътстващи ефекти върху слуха и нервната система. Независимо дали става дума за износен диск, прищипан нерв или мускулно пренапрежение.

Разбира се, всичко това рефлектира върху жлезите с вътрешна секреция. Болката в кръста е стресор, който поддържа високи нива на кортизол и адреналин. Тези хормони поставят тялото в режима “борба или бягство”, при който сетивата се изострят до краен предел за целите на оцеляването.

Пикът на разпространение на синдромите на болния кръст е между 50- и 55-годишна възраст. Но през последните две десетилетия от журналите на невролози и неврохирурзи от целия свят се наблюдава тревожен ръст при младите хора между 20 и 30 г. особено при студентите, най-вече заради заседналия начин на живот и стреса. Жените страдат статистически по-често от мъжете във всички възрастови групи. И това, което тревожи най-много застрахователите и системите за здравно осигуряване: болката в кръста остава причина номер 1 за загуба на трудоспособност.

Според новото проучване пациентите с хронична болка в кръста регистрират дразнещите звуци с 40% по-бързо от здравите хора. Означава, че мозъкът им е в състояние на предубедена бдителност и активно търси дразнители в средата, вместо да ги игнорира. Установено е, че прагът на дискомфорт при хората с болки в кръста е средно с 12-15 децибела по-нисък. Звук, който за здрав човек е нормален фонов шум - например към 60 децибела при нормален разговор, за превзетия от болка се усеща със същата интензивност, с която здравият би възприел работеща прахосмукачка или силен трафик - над 75 децибела.

ЯМР сканирането показва, че при излагане на внезапен шум дори например от рязко затваряне на врата, центърът за обработка на заплахите се активира 3 пъти по-интензивно при пациентите с болки в кръста. Това обяснява защо реакцията често е внезапен гняв или силно сепване. Не: “По-тихо, моля”, а: “Хайде по-тихо!”.

Изследването измерва активността на пътищата, които потискат ненужната информация. При хронична болка тези филтриращи сигнали са отслабени с 65 процента. Мозъкът просто няма енергия да “натисне спирачката” на звуковия сигнал. Когато сме в тази ситуация, на практика ние чуваме света през усилвател, който никой не ни е питал дали искаме да включим.

Добрата новина е, че освен проучването да докаже безспорно с данни от ядрено-магнитни изследвания това, което пациенти отдавна съобщават на лекарите си, но не получават разбиране, екипът от Колорадо сочи и варианти за противодействие на дразненето.

На първо място е условието да се успокоите, че не си въобразявате, а изживявате реален проблем. Така ще се освободите от често вменяваното от околните чувство, че се лигавите или симулирате. Когато страдате от хронична болка в кръста, вашият мозък е в състояние на доказана хипербдителност и това не е психологическа слабост, а биологична пренастройка в мозъка. Има различни методи, които могат да ви помогнат да “намалите звука” на вашата нервна система. Ето какви са те според невролозите:

Техника за прерамкиране на сигнала, предифиниране

Когато чуете дразнещ за вас шум, спрете за 10 секунди. Наблюдавайте усещането в тялото си, без да го съдите. Кажете си: “Този звук е силен, но не е опасен. Моят мозък просто е в режим на свръхзащита”. Целта е намаляване на активността в уязвимите мозъчни центрове.

Използване на “розов шум”

За разлика от по-популярния “бял” шум, “розовият” е по-мек и по-естествен - звук на дъжд или вятър, морски вълни и т.н. според личните ви предпочитания. Може да си го пускате на заден план, докато работите или почивате. Той ще маскира резките звукови пикове и ще предотврати стресовия отговор на мозъка при внезапни шумове.

Избягване на капана на тишината

Носенето на тапи за уши постоянно, както вероятно ви идва наум да направите, е контрапродуктивно, доказано има обратен на очаквания ефект. Използвайте ги само в екстремни ситуации. През останалото време позволявайте на мозъка си да чува нормалните звуци от средата, за да не се “разглези” прекалено. Целта зад препоръката е да се предотврати още по-ниско падане на прага на чувствителност към звуците от околната среда.

Контролирано дишане 4-7-8

Изключително ефективна техника за контрол на мозъка към спокойствие и забавяне на реакциите. Вдишайте през носа за 4 секунди, задръжте за 7 секунди и издишайте шумно през устата за 8 секунди. Постигате директно активиране на блуждаещия нерв, който казва на мозъка да премине от режим за “борба или бягство” към програми за почивка и възстановяване. Повторете 4 пъти. Не се увличайте в много серии наведнъж, повече в случая не означава по-голям ефект.

Централната сенситизация не е изолирано състояние. Тя е системно “късо съединение” и когато излекуваме начина, по който мозъкът обработва болката в кръста, често виждаме мигновено подобрение и в звуковата толерантност, обясняват в публикацията си невролозите.

В коментари си под новоотритите закономерности невробиологът и консултант по сензорни разстройства д-р Сара Мендес обобщава по най-краткия възможен начин състоянието: “Проблемът не е в ушите на пациента, а във филтъра на таламуса. Ние не лекуваме слуха, ние рестартираме софтуера за обработка на заплахи в мозъка на страдащия човек”.