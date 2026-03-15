Лекарствата за отслабване потискат желанието за цигари, алхокол и дрога

Ново проучване с над 600 000 участници показало поразителни резултати, смъртните случаи, свързани с наркотици, спаднали с 50%

Мъж на средна възраст описва в социалните мрежи, че цяло десетилетие се е опитвал да откаже цигарите, но изгубил интерес към тях едва когато му били предписани GLP-1 лекарства срещу неговия диабет тип 2. Той не е използвал лепенки, не си е поставял срокове, просто вече не изпитвал желание да запали. Друг споделя, че приемал лекарствата, за да отслабне, и загубил страстта си към алкохола - след многогодишни усилия да се отърве.

От онлайн форуми до клиники пациенти съобщават, че лекарства за диабет и отслабване като Ozempic и Wegovy успели да потушат компулсивното им поведение, включително желанието за алкохол и никотин.

Сега голямо проучване, публикувано в The British Medical Journal, предполага, че лекарствата, подобни на глюкагон пептид 1 (GLP-1), както се наричат този тип медикаменти, намаляват риска от всякакви разстройства, свързани с употребата на вещества, включително алкохол, никотин, канабис, опиоиди и кокаин. Лекарствата с GLP-1, изглежда, не само предотвратяват развитието на тези зависимости, но и намаляват честотата на животозастрашаващи събития, включително предозиране и смърт, свързани с наркотици, разказва специализираното издание Scientific American.

“Откривайки спад при всяко разстройство, се чудех реално ли е това, защото не е наблюдавано нищо подобно - казва клиничният епидемиолог Зияд Ал-Али, водещ автор на изследването и ръководител на научноизследователската дейност в Министерството по въпросите на ветераните на САЩ в Сейнт Луис, Мисури. - Това е лекарство за затлъстяване и диабет, това не против пристрастяване. Голямата изненада беше: то действаше постоянно при всички вещества.”

“Има няколко малки проучвания тук-там, които разглеждат един вид употреба на вещества – например алкохол, но всъщност няма нито едно проучване върху хора, което да оценява цялостно две неща: 1) риска от нововъзникнали разстройства, свързани с употребата на вещества, при всички основни вещества и 2) намаляване на вредите или въпроса дали тези лекарства наистина намаляват риска от предозиране с наркотици, смъртни случаи от наркотици, хоспитализации, свързани с наркотици, посещения в спешни отделения и самоубийства”, добавя Ал-Али.

Анализът на неговия екип проследил повече от 606 434 американски ветерани с диабет тип 2 в здравната система на САЩ в продължение на три години. Участниците, които са приемали GLP-1 лекарства за диабет, били сравнени с тези на друго лечение за диабет с така наречените SGLT2 инхибитори, което не е било свързано с намаляване на пристрастяването. При ветерани без анамнеза за разстройство, свързано с употребата на вещества, GLP-1 лекарствата показали с 14% намален риск за развитие на всички състояния на употреба на вещества, като най-големият спад – 25% – е наблюдаван при разстройства, свързани с употребата на опиоиди. Това би могло да се превърне във важна нова стратегия за справяне с нарастващата епидемия от опиоидна зависимост.

Проучването е изследвало и хора, които вече са разстройство, свързано с употребата на вещества. Резултатите са поразителни: започването на лечение с GLP-1 е свързано с 31% намаление на посещенията в спешните отделения,

26% намаление на хоспитализациите,

39% намаление на предозирането и 25% намаление на суицидни мисли или опити. Смъртните случаи, свързани с наркотици, са намалели с 50%.

Връзката между GLP-1 и намаляването на смъртните случаи, свързани с наркотици, е наистина силна, посочва Алекс ди Феличеантонио, невроложка, която не е участвала в новото изследване. Все още не е ясно как точно лекарствата с GLP-1 могат да намалят желанието за наркотици и да овладеят пристрастяването. Ал-Али предполага, че това може да е свързано с припокриващи се пътища за възнаграждение в мозъка.

“Хората, приемащи GLP-1 лекарства, често описват затихването на “шума от храната” - постоянния умствен разговор за храна и хранене – обяснява той. - Нещо подобно може да се случва и със зависимостта: затихване на това, което аз наричам “шум от наркотици”, безмилостното желание, което дърпа хората обратно към дадено вещество.”

Новите лекарства за отслабване имитират чревния хормон GLP-1, който увеличава производството на инсулин и усещането за ситост. Рецепторите на хормона се намират и в мезолимбичната система на мозъка – вериги, които контролират възнаграждението, мотивацията, контрола на импулсите и стреса, казва Ал-Али. Тези вериги са активни в изследвания върху животни за зависимост. Ако GLP-1 лекарствата действат по подобен начин върху тази мозъчна верига при хората, те “всъщност биха могли да омекотят или да спрат желанието” от всякакъв вид, казва ученият. По-нататъшното изследване на GLP-1 може да разкрие

“общ биологичен път в основата на всички зависимости”

– такъв, който евентуално да доведе до лечение с медикаменти, добавя той.

Ди Феличеантонио отбелязва, че друга важна част от механизма вероятно се крие в червата: последните изследвания на нейния екип показали, че способността на лекарствата с GLP-1 да забавят храносмилането може също да играе роля при намаляване на консумацията на алкохол.

Изследването обаче има определени ограничения. Обхванатата от него популация била предимно от по-възрастни бели мъже ветерани. Подгрупа от жени в набора от данни обаче показва подобни тенденции. Проучването също така не е изследвало различните дози, не се е фокусирало върху продължителността на приема на медикаментите, нито е сравнявало напълно всички видове лекарства с GLP-1. Затова учените са на мнение, че са необходими допълнителни изследвания, които да потвърдят, че резултатите са меродавни. Тяхното заключение е: “Тези наблюдателни данни предполагат потенциална роля на агонистите на GLP-1 рецептора както в превенцията, така и в лечението на различни разстройства, свързани с употребата на вещества, което налага по-нататъшна оценка.”

“Трябва наистина да започнем да разбираме кои са най-ефективните лекарства с GLP-1 и каква е най-ефективната доза“ за възможни лечения на зависимост”, казва Ди Феличеантонио.

“Тъй като, ако тези лекарства потискат желанието в мезолимбичната система на мозъка, аз се притеснявам, че ако изведнъж хората спрат да ги приемат, желанието може би ще се върне да отмъсти”, посочва и ръководителят на новото изследване Зияд Ал-Али. Той казва, че друг въпрос, който трябва да бъде проучен по-подробно, преди да се предписват GLP-1 за предотвратяване или лечение на зависимости, е способността на мозъка да се адаптира. Ако хората започнат да приемат GLP-1 за предотвратяване или контролиране на зависимости, не е ясно дали мозъкът ще развие толерантност към лекарствата и следователно ще достигне точка, в която лекарствата вече няма да контролират ефективно желанието. “Развълнуван съм от тези резултати. Но като учен не бих посъветвал да се предписват GLP-1 единствено като индикация за пристрастяване на този етап, в очакване на още проучвания и разбиране, както и на допълнително разрешаване на неяснотите”, казва ученият.

