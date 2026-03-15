Диетата DASH сваля високо кръвно за три седмици

Храната не трябва да превишава 2000 калории на ден

Препоръчват се повече плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни и по-малко сол, месо и мазнини

Вече всеки втори българин страда от високо кръвно, а лекарите постоянно говорят за “подмладяване” на болестта заради нездравословния начин на живот, който водят новите поколения – прекомерен прием на сол, наднормено тегло, липса на движение, стрес, тютюнопушене и алкохол.

И това не е само нашенски проблем, а световна тенденция, която разрушава милиони животи по света. Защото макар и да съществуват редица ефективни медикаменти за регулиране на кръвното налягане, те невинаги се прилагат адекватно.

Според Световната здравна организация (СЗО)

четирима от петима хипертоници не получават правилно лечение,

което крие риск за живота им. Причините са комплексни и не става въпрос само за липса на диагноза и лош достъп до медицински грижи.

Проучване е показало, че между 40 и 74 процента от пациентите не приемат лекарствата си, както е предписано. Най-често това се дължи на забравяне, странични ефекти, висока цена или пък недоверие в тяхната необходимост.

Тъй като високото кръвно налягане рядко причинява болезнени симптоми, някои хипертоници спират предписаните им лекарства, когато се почувстват добре, неосъзнавайки, че по този начин увеличават риска да получат инсулт или инфаркт. Според СЗО

76 милиона смъртни случая могат да бъдат предотвратени до 2050 г., ако високото кръвно бива по-добре контролирано и лекувано.

И медикаментите не са единственият начин. Неща като

здравословно хранене и физическа активност са от съществено значение

Още през 90-те години на миналия век американски експерти започват да разработват специални хранителни планове, които да помогнат на хипертониците да се справят по-добре със състоянието си.

Така се ражда диетата ДАШ (DASH - Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Тя се фокусира върху яденето на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, като същевременно се ограничава приемът на сол, захар и наситени мазнини, които се съдържат в месото, маслата, сирената, сладкишите и чипса.

Целта е да се консумират продукти, в чийто естествен състав има малко сол, но пък са богати на важни за здравето съставки като калий, калций и магнезий.

Американските автори на диетата съветват да се консумират определени количества храни всеки ден, които да не надхвърлят 2000 калории.

Да се ядат до пет порции пресни плодове и зеленчуци, като всяка една от тях се равнява на шепа нарязани.

Приемът на зърнени храни да е от шест до осем такива дози, а този на постни протеини да е под шест, като в тази група се допускат неща като половинка пилешки гърди или яйце.

Препоръчват се и две до три порции нискомаслени млечни продукти, сред които парче сирене или чаша мляко. Пациентите също се съветват да си осигуряват

четири до пет порции седмично бобови растения, ядки или семена,

като една от тях се равнява на чаена чаша варен боб, две супени лъжици семена и шепа ядки.

Най-важно е обаче захарните изделия да не надхвърлят пет такива дози в рамките на седмица, а мазнините и маслата да не са повече от три лъжици дневно. Алкохолът пък трябва да е сведен до минимум - най-много чаша вино или бира на ден, а тютюнопушенето напълно забравено.

“Диетата ДАШ може значително да понижи кръвното налягане, и то без големи лишения, тъй като става въпрос за добавяне на правилна храна в чинията, която да измести нездравословните съставки”, казва пред “Дейли мейл” Саша Уилкинс, която е част от екип, разработващ хранителни планове.

По думите ѝ ползата от тази диета е двойна. Първо, ограничава консумацията на съставки, които повишават кръвното налягане, особено сол. Второ, увеличава приема на здравословни вещества като например калий, който се съдържа в плодове и зеленчуци като банани, домати и спанак.

“Той балансира натрия в тялото и помага за отпускане на кръвоносните съдове. А това е изключително важно, защото повечето хора не осъзнават вредите, които приемът на сол нанася на тялото им. Известно е, че тя не трябва да е повече от една лъжица дневно, защото всяка по-голяма доза повишава кръвното налягане”, обяснява Уилкинс.

Тя допълва, че диетата ДАШ е богата и на магнезий, който също е важен за отпускане на кръвоносните съдове. Той пък най-лесно се набавя чрез ядене на листни зеленчуци, ядки, семена, боб, леща и пълнозърнести храни. В нея има и добри нива на фибри, което според някои проучвания също има връзка с високото кръвно. Причината е, че те помагат за намаляване на телесното тегло, което е основен двигател на хипертонията.

Фибрите също така понижават нивата на лошия холестерол

и мастната плака, която се натрупва в артериите, повишавайки риска от инфаркт и инсулт.

Правени са повече от 45 изследвания как ДАШ се отразява на хипертониците. Повечето от тях са установили, че тя помага за намаляване на високото кръвно с около 5 пункта, като по-голямата част от спада се наблюдава през първите две до три седмици. Това води и до редуциране на риска от сърдечносъдови заболявания с една пета.

“Смятаме, че ако пациент спазва ДАШ достатъчно дълго, може да намали количеството хапчета, които приема. Това не е здравословен проблем, който се случва за една нощ. Кръвното налягане се повишава постепенно през годините. Така че никога не е твърде рано да се предприемат стъпки. А и съществуват дори добри доказателства, че придържащите се към тази диета отслабват. Така че има толкова много причини да я опитате”, казва Трейси Паркър, старши диетолог в Британската фондация за сърце.