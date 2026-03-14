Околийски: Онкотестовете за скриниг са закупени на завишени цени и без договори

Министърът съобщи, че вече е подаден сигнал до прокуратурата

„86,3 милиона евро е сумата, за която говорим. В последните две години почти не се е работило по създаването на базите, в които да домуват хеликоптерите. Те представляват административна сграда, хангар и въобще пространство, в което тези хеликоптери да бъдат съхранявани, когато не летят, персоналът да може да работи ефективно, да има връзка с лечебните заведения, от където да идват екипите“. Това коментира доц. Михаил Околийски, служебен министър на здравеопазването пред бТВ.

Доц. Околийски уточни, че нито една от базите не е започната: „Не, няма нито едно с една тухла, а строежът трябва да бъде завършен до юни месец тази година.“ В момента петте налични хеликоптера се съхраняват във временни бази, като последният е на Черноморието. „Всички тези хеликоптери би трябвало да бъдат използвани ефективно с обучени пилоти и да бъдат базирани в предназначените за това бази“, допълни той.

Инвестицията за самите машини е 80 милиона евро, докато строежът на базите възлиза на 6,3 милиона евро. Доц. Околийски поясни: „Това, което в момента се опитваме да направим, е това заварено трагично положение със строежите да го отделим от инвестицията за самите машини, за да не загубим цялата мярка.“

За финансирането на базите министърът посочи: „Ами лични на всеки един гражданин. Това е лошото, че това бърка в джоба на всеки един български граждани. И тези 6,3 милиона лева трябва да се вземат от бюджета.“ Що се отнася до предоговарянето на плана с Европейската комисия, доц. Околийски обясни: „Нагласите са ни, че това е единственото решение към момента за Министерство на здравеопазването, но далеч не е сигурно, че Европейската комисия ще се съгласи.“ Относно виновниците за забавянето, министърът уточни: „Не мога да кажа персонално, много хора. Много хора, които не са работили достатъчно ефективно.“

Доц. Околийски коментира и проблемите със скрининговите тестове за онкологични заболявания. „Имаме опасение, че са закупени на десетократно по-висока цена“, заяви той и уточни, че за колоректален рак и рак на маточната шийка са закупени 51 хиляди и 22 хиляди теста съответно.

„Според мен има многократно завишаване на цената на тестовете за колоректален рак, защото постигнатите от обществената поръчка цени не са реални според нас. Има оферта към организация, която е направила подобен тип кампания с други тестове, но за точно тези FIT-тестове цената е 8 лева“, обясни министърът.

Доц. Околийски подчерта, че проблемът не е само в цената, но и в липсата на процедури и договори за провеждане на тестовете: „Няма никакви разговори с организацията на общопрактикуващите лекари, които трябва да проведат тестовете. Това не е устойностено с договор с Националната здравна осигурителна каса.“

Министърът съобщи, че вече е подаден сигнал до прокуратурата: „Подаваме сигнал, в момента се довършва сигналът в прокуратурата, заради скрининговите програми.“ Той добави, че има сериозни опасения за възможни нарушения при обществените поръчки.

Доц. Околийски посочи, че целта му е за кратките два месеца на служебния кабинет да въведе ред и да остави добро наследство: „Моята цел за тези два месеца е да сложа малко ред, да оставя едно добро наследство за следващите, които влязат, така че да проведат, защото ние няма да проведем скрининговата кампания, нито ще построим базите. Но това трябва да се случи на базата на закона, на здравия човешки разум. И етика.“