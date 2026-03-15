Правят 2 амбулатории за 43 хил. евро в хисарски села без лекар

2 амбулатории за по 43 хил. евро ще бъдат изградени в 2 села в община Хисаря, където от години няма лекар, който да се грижи за жителите на селата.

7 от населените места в община Хисаря нямат общопрактикуващ лекар и хората са принудени да пътуват до Хисаря или Пловдив, за да получат медицинска помощ.

Затова в 2 от селата в общината ще бъдат изградени амбулатории със средства от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщава NOVA. Изграждането е поверено на общините, а амбулаториите ще бъдат предоставени за ползване безвъзмездно.

В село Беловица лекар няма от 2 г., защото този, който идвал преди, се пенсионирал. Жителите му трябва да намират начин да стигнат до Хисаря, който е на 30 км. от селото, или до Пловдив - на 48 км.

"Лекар има в съседното село, но доколкото знам е там само 3 дни и трябва да се обадя, за да питам кога ще дойда и да си планирам посещението. Трябва да хвана кола и да отида", разказва Нонка Никитова от Беловица в ефира на "Събуди се". Тя споделя, че до въпросното село има и автобус, но само веднъж дневно и той се връща наобратно почти веднага и ако се разчита на него, няма да има време за посещение в лекарския кабинет.

Новите амбулатории ще бъдат с чакалня, манипулационна, кабинет и санитарен възел. Идеята на здравното министерство е в тях да бъдат наети млади лекари, които да започнат своята реална практика в малките населени места. Вече текат разговори и с медицинските университети в страната.

Медицинските кабинети трябва да бъдат изградени и оборудвани до лятото, като всяка амбулатория ще струва по 43 хил. евро.