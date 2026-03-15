Започва масово изследване на новородените у нас за още три редки заболявания

Очаква се до няколко дни да започне масово изследване на новородените у нас за още три редки заболявания - имунни дефицити, муковисцидоза и спинална мускулна атрофия.

Скринингът трябваше да започне преди година, но средствата за реактиви и консумативи бяха отпуснати през февруари.

Изследването за редки заболявания на новородени у нас става чрез взимане на капка кръв от петата и обработването на пробите в две специализирани лаборатории – в Майчин дом и в столичната Детска болница. В момента бебетата се изследват само за три заболявания – фенилкетонурия, вроден хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия, съобщава БНР.

Към тях ще бъдат добавени още три, обясни здравният министър Михаил Околийски:

"Масовият неонатален скрининг, както знаем, има големия шанс да открива максимално рано проблема и да започне своевременно лечение, което да подобри прогнозата за израстване в добро здраве и качеството на живот на тези деца".

През следващата седмица ще бъде подготвена логистиката на новите видове изследвания, а резултатите от тях ще бъдат въвеждани в националната здравноинформационна система. За този скрининг са предвидени над 1,5 милиона евро.