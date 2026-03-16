Проф. Кантарджиев: Грипът и другите респираторни вируси не си отиват толкова лесно

"Грипът и другите респираторни вируси не искат да си отиват толкова лесно, колкото ние искаме", това каза в предаването "Денят започва" по БНТ проф. Тодор Кантарджиев.

Той уточни, че грипните инфекции намаляват рязко в момента за сметка на вирусните.

"При риновирусите миенето на ръцете спасява положението. При метапневмовируса е възможна много висока температура. Има случаи на деца с толкова висока температура, че получават гърч. Гърчът от висока температура минава без никакви последици. Мерки за температура се взимат след 38,2 градуса", каза проф. Кантарджиев.

Според него до Великден ще се е успокоила ситуацията с вирусите. "Има ли слънце, трябва да сме на слънце", препоръча той.

Проф. Кантарджиев коментира и легионерската болест. Първият случай у нас беше регистриран преди няколко дни.

"Легионерската болест не се предава от човек на човек и се лекува с антибиотици. Трябва да са антибиотици, които правят голяма концентрация на антибиотика в клетката, за да убият микроба", каза той.

Професорът уточни, че болестта няма типична симптоматика.

"Тестовете са или чрез урина или с генетични тестове. Хора, търсете квалифицирани лаборатории. Тежка пневмония с нужда от допълнителен кислород и висока температура", поясни той.

Той успокои, че болестта се лекува напълно, но е опасна за възрастните хора, защото могат да направят усложнения.