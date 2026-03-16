Сомнолог: Телефон, цигари, алкохол и липса на режим влошават съня

"Режимът е една от най-големите грешки" при съня, заяви в "Тази сутрин" сомнологът д-р Петър Чипев.

По думите му проблем са "лягането и ставането в различни часове" и натрупването на недоспиване. Той обясни, че организацията на ежедневието в страната ни явно не е добра, а ранното ставане обикновено е продиктувано от конкретни ангажименти: "Или се пътува дълго време, или човек кара детето си на училище".

Според д-р Чипев нормалният час на ставане зависи най-вече от това в колко часа човек е легнал. "Ако сме легнали по-рано, не е проблем, но ако е по-късно, се натрупва недоспиване", обясни специалистът.

И допълни, че за повечето професии обичайният час за ставане е между 6,30 и 7 ч., което означава, че "към 22,30 - 23 ч. трябва да си легнем, за да имаме поне 7 часа сън".

"Ние нямаме масово препоръчван час, в който да се става, а имаме режим", каза още д-р Чипев, като обясни, че според медицински данни хората между 20 и 70 години трябва да спят "между 7 и 9 часа". Липсата на достатъчно сън, предупреди той, води "най-вече до проблеми с метаболизма и ендокринната система", а оттам и до други здравословни последствия като затлъстяване, хипертония и други заболявания.

Във връзка с нови данни, които сочат, че 28% от българите се оплакват от будене нощем, д-р Чипев посочи, че трудното заспиване, ранното пробуждане и честото събуждане през нощта "ги наричаме инсомния, безсъние" и това е "най-честият проблем при съня".

По думите му, когато интензитетът на тези оплаквания е по-голям и те се проявяват във възраст, в която не са типични, като даде пример със сънната парализа, говорене насън и др., то "тогава може да е болест".

Като най-вредните практики д-р Чипев посочи излагането на телефон и телевизор преди лягане. Значение имат и часовете на хранене, а допълнителен проблем е, че "често се консумира алкохол и се пушат цигари вечер", което също вреди на съня.

По думите му липсата на физическа активност също е сред факторите, които влошават качеството на съня.

"Определено, когато нещо пречи на качеството на живот и ни пречи на ежедневието, човек трябва да се обърне към специалист", подчерта той.

За това, че едва 13% от българите се събуждат свежи и отпочинали, д-р Чипев коментира: "Тази графика трябва да я обърнем наобратно, защото би трябвало всеки ден да сме отпочинали. Всичко друго е проблем".