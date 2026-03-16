Легенди на българския спорт подкрепят ВМА и каузата „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот"

Има имена, които времето не изтрива. Те остават в историята със своите победи, с моментите, в които са издигнали България на световната сцена и са накарали милиони да вярват. А когато такива личности застанат зад кауза, която спасява живот, примерът им се превръща в сила, способна да вдъхнови хиляди.

Красимир Балъков – една от най-ярките личности в историята на българския футбол. Част от златното поколение, което изведе страната ни до четвъртото място в света през 1994 година. Поколение, което накара цяла нация да вярва, че мечтите могат да се сбъдват. С талант, характер и непримирим дух те поставиха България на футболната карта на света – успех, който и до днес остава ненадминат.

Днес Красимир Балъков застава зад кауза, която изисква същата отдаденост и смелост, подкрепяйки кампанията на Военномедицинска академия „Бъди един от нас: дари кръв – спаси живот!"

Рамо до рамо с него в тази мисия застава и Венцислав Рангелов – личност, която отдавна е символ не само на спортен дух, но и на щедрост, човечност и отдаденост към обществените каузи. Със своята последователна благотворителна дейност той показва, че силата на примера може да обединява хората около доброто и да вдъхновява все повече последователи.

Сега те отново дават пример – този път в името на кауза, която може да подари най-ценния шанс: шанс за живот.