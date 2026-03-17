Пловдивчанка се е заразила с вируса чикунгуня, съобщава Нова тв. Тя е почивала на Сейшелите. Диагнозата е потвърдена от Националния център по заразни и паразитни болести. Това е вирусна инфекция, която се предава чрез заразени комари, а симптомите включват висока температура, болки в мускулите и ставите.

Жената е в сравнително добро състояние и не се налага хоспитализация. До няколко дни след ухапването обикновено започват първите симптоми, обяснява за Нова тв д-р Христиана Бацелова. По думите й няма на този етап лечение на това заболяване - лекува се симптоматично. Заболяването има риск от тежко протичане и може да стигне до увреждане на черния дроб или сърцето.