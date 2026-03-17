ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп отлага посещението си в Китай заради войната

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22483756 www.24chasa.bg

Пловдивчанка се е заразила с вируса чикунгуня

2292
Tигровият комар има потенциал да заразява с чикунгуня и други екзотични опасни инфекции. Снимка: Pixabay

Пловдивчанка се е заразила с вируса чикунгуня, съобщава Нова тв. Тя е почивала на Сейшелите. Диагнозата е потвърдена от Националния център по заразни и паразитни болести. Това е вирусна инфекция, която се предава чрез заразени комари, а симптомите включват висока температура, болки в мускулите и ставите. 

Жената е в сравнително добро състояние и не се налага хоспитализация. До няколко дни след ухапването обикновено започват първите симптоми, обяснява за Нова тв д-р Христиана Бацелова. По думите й няма на този етап лечение на това заболяване - лекува се симптоматично. Заболяването има риск от тежко протичане и може да стигне до увреждане на черния дроб или сърцето. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

