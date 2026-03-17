Аржентина се оттегли от Световната здравна организация

Аржентинското правителство днес се оттегли официално от Световната здравна организация (СЗО) - решение, което обяви още преди година, съобщи министърът на външните работи Пабло Кирно, цитиран от Франс прес и БТА.

По-рано такава стъпка предприе американският президент Доналд Тръмп - ключов съюзник на аржентинския президент Хавиер Милей. Подобно на Белия дом, при оттеглянето си от организацията аржентинското правителство също разкритикува управлението на пандемията от ковид от страна на СЗО.

Аржентинските власти заявиха миналата година, че "препоръките на СЗО са неефективни, тъй като не се основават на науката, а на политически интереси".

"Аржентина ще продължи да насърчава международното сътрудничество в областта на здравеопазването чрез двустранни споразумения и регионални форуми, като напълно запазва своя суверенитет и способността си да взема решения относно политиката в областта на здравеопазването", написа днес Кирно в "Екс".

Правителството на Милей обяви това решение преди една година и приключи процеса в сроковете, предвидени в международните договори, уточни аржентинското външно министерство.