Д-р Атанас Атанасов е новият директор „Медицински надзор“

Д-р Атанас Атанасов СНИМКА: Здравното министерство

Д-р Атанас Атанасов е новият директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" (ИАМН). Той завършва Медицински университет – Варна и взима специалност „Хирургия" в София. Притежава и докторска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт", съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. 

Има дългогодишен управленски опит в системата на здравеопазването, включително в ръководството на общински и държавни лечебни заведения.

Основен приоритет в работата на новия директор ще бъде засилването на контрола в здравната система, по-бързото реагиране при сигнали на граждани и повишаването на прозрачността в дейността на ИАМН.

По отношение на донорството и трансплантациите д-р Атанасов ще работи за дигитализацията на регистъра на чакащите за трансплантация и за подобряване на взаимодействието между лечебните заведения, ангажирани в процеса на донорство и трансплантация.

Атанасов поема поста, след като в края на февруари Иванка Динева беше уволнена. 

Още здравни новини вижте тук
Четете още

Още от Здравни новини

Водещи новини

Завещание на седмицата: Тръмп между триумфа и компромиса в иранския капан на Израел