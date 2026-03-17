Отстраниха 7-килограмов тумор от корема на 61-годишна жена в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Специалисти от Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив отстраниха тумор с тегло около 7 килограма от матката на 61-годишна пациентка. Образуванието е било с произход от матката.

Пациентката е постъпила в лечебното заведение с подут корем и оплаквания от загуба на тегло. По данни на жената симптомите са били налице от няколко месеца, но консултацията със специалист и евентуалната оперативна намеса са били отлагани, съобщават от лечебното заведение.

След извършен клиничен преглед и ехографско изследване е установена голяма туморна формация в коремната кухина, която е наложила бързо оперативно лечение. Интервенцията е преминала успешно.

Предстои извършване на задължително хистологично изследване, което ще даде окончателна информация за характера на тумора.

В екипа, извършил операцията, участват началникът на Отделението по гинекология д-р Христина Иванчева, д-р Веселин Коларов, д-р Анна Николова, операционна акушерка Йорданка Костова и анестезиолог д-р Сияна Николова.



