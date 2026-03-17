Изследователи разработиха превръзка, която наблюдава и лекува в реално време

Изследователи в Австралия са разработили „интелигентна“ превръзка за рани, способна едновременно да наблюдава и лекува наранявания в реално време, което потенциално може да трансформира грижите при различни видове наранявания, предаде Синхуа.

Изследователи от Кралския технологичен институт в Мелбърн (RMIT) в Австралия създадоха метод за вграждане на малки, многофункционални наноматериали, известни като въглеродни точки, в хидрогелна превръзка, която изпълнява двойните функции за наблюдение и лечение на раната, се казва в изявление на RMIT от днес.

Този нов тип интелигентна лепенка за рани ще променя цвета си, когато има промяна в pH на раната, причинена от инфекция, задействайки освобождаването на терапевтични нанозими - изкуствени наноматериали, които помагат за намаляване на възпалението и насърчават заздравяването, посочиха изследователите, цитирани от БТА.

Учените уточняват, че пациентите или здравните работници могат също така ръчно да активират лечението, като прилагат лек натиск върху превръзката. Двойственият характер на тази „умна“ лепенка за рани би подпомогнал по-навременна и ефективна намеса от страна на медиците, посочи Нан ​​Нан, докторант на RMIT и първи автор на изследването, публикувано в списанието Chemical Engineering Science.