„Булфарма“ предлага европейски стандарти за специализанти в болниците си в Пловдив, Велинград и Пещера

Въпросът „къде да специализирам?“ е най-важният избор за всеки дипломиран лекар. Групата болници от веригата на „Булфарма“ дава категоричен отговор, предлагайки комбинация от иновации, опит и финансова стабилност.

Програмата им за специализанти предлага уникален модел на обучение, който съчетава зачисляване за специализация към регионалните им болници с практическа подготовка в една от най-модерните университетски бази в България - в УМБАЛ “Пълмед“, Пловдив.

Това позволява на младите лекари да черпят опит в динамична среда и да работят с водещи имена в медицината, а след завършване на специализацията си, лекарите имат възможност да продължат своето развитие в рамките на структурата, която оперира в 6 ключови града в страната.

„Кандидатите имат възможност да се зачислят към МБАЛ „Велимед“ -гр. Велинград и МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ -гр. Пещера, като основната им база за обучение ще бъде УМБАЛ „Пълмед“ в гр. Пловдив, където ги очаква обучение в съвременна база с топ апаратура, модерни методи на диагностика и лечение, пряка работа с водещи специалисти в медицината, ясен път за академично и кариерно развитие и най-важното: конкурентно и достойно заплащане по време на цялата специализация– фактор, който често е критичен за избора на младите медици дали да останат в България“, коментират от ръководството на групата лечебни заведения.

И допълват, че целта им е да предложат на младите си колеги не просто работно място, а цялостна екосистема за развитие с достъп до модерни бази за обучение със съвременна апаратура и възможности за академично и кариерно развитие.

Част от специализантите и в момента търсят възможност да специализират в бази в големи областни градове и след това да се завърнат в родните си места, където да споделят своя опит с колегите си и да предложат на съгражданите си най-високото ниво на медицинска услуга.

„Имаме много такива примери и се гордеем, че можем да предложим на младите си кадри разнообразни възможности за развитие“, казват от Университетска болница „Пълмед“ като дават за пример много свои колеги - лекари, родени в Пещера и Пазарджик, които специализират в базата им в „Пълмед“ и след това дори работят на кабинет в лечебните заведения от веригата в двата града.

Желаещите да се присъединят към екипите на МБАЛ „Велимед“ -гр. Велинград и МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“-гр. Пещера, както и към УМБАЛ „Пълмед“, могат да избират да кандидатстват за зачисляване за специализация по редица медицински специалности след кандидатстване по обявените свободни позиции чрез подаване на заявление в администрацията на съответното лечебно заведение.

Подробна информация желаещите могат да получат на телефон: 089 333 3756 и на сайтовете на лечебните заведения:

МБАЛ „Велимед“ – гр. Велинград: www.hospitalvelingrad.bg

МБАЛ „Проф.Д.Ранев“- гр.Пещера:www.hospitalpeshtera.bg