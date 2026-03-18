Проучване: Честите кошмари повишават риска от деменция при хора на около 60 години

Хора на възраст около 60 години, които често имат тревожни сънища, може да са изложени на по-висок риск от развитие на деменция, сочи международно проучване, цитирано от Синхуа.

Изследването, ръководено от Центъра за здравословно стареене на мозъка (Center for Healthy Brain Ageing – CHeBA) към австралийския Университет на Нов Южен Уелс (UNSW), установи, че хора на възраст 60-69 години, които са съобщили за тревожни сънища, са почти четири пъти по-податливи на развитие на деменция в сравнение с тези, които не са имали такива сънища, се посочва в изявление на UNSW.

При мъжете седмичните тревожни сънища са свързани с повече от трикратно повишен риск от болестта на Алцхаймер, според проучването, публикувано в списанието Psychiatry and Clinical Neurosciences, което анализира данни от над 10 000 души на възраст между 60 и 89 години от Азия, Европа и Южна Америка.

„Установихме най-силна връзка при хора на възраст около 60 години, така че тревожните сънища могат да бъдат ранен индикатор за риск от деменция“, каза Дарън Липницки, водещ автор и научен сътрудник в CHeBA.

„Важно е да се подчертае, че не всеки, който изпитва тревожни сънища, ще развие деменция“, поясни Липницки, добавяйки, че те може би са ранен предупредителен знак за скрити промени в мозъка.

Проучването отчита широк спектър от фактори, включително проблеми със съня, медикаменти, физическо и психическо здраве, когнитивни способности и генетичен риск.

Разглеждат се няколко възможни обяснения за тази връзка, включително ранни промени в мозъка или други промени в организма, които са свързани с риска от деменция, пише Синхуа, цитирани от БТА.