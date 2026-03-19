Китайски учени разработиха магнитни флуиди за лечение на сърдечна тромбоза

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Екип от изследователи от Шънджънските институти за съвременни технологии (SIAT) към Китайската академия и болница „Фууай" към Китайската академия за медицински науки разработи нов тип магнитен флуиден материал и предложи течна техническа система за оклузия на ухото на лявото предсърдие на сърцето.

Те за пръв път адресират основните предизвикателства в терапията на тромбоза на ухото на лявото предсърдие, отбелязвайки преход на технологията за оклузия от „твърда адаптация" към нов етап на „пълно флуидно запечатване".

Тромбозата на ухото на лявото предсърдие е често срещано усложнение при пациенти с предсърдно мъждене. Появи ли се тромб, рискът от инсулт при пациентите се увеличава.

Според екипът, разработил новата технология за оклузия, тя интегрира магнитни частици и втвърдяващи се на място носещи течности в нова контролируема роботизирана форма – магнитни флуиди, които представляват деформируеми роботи, способни да бъдат дистанционно управлявани от външни магнитни полета.

След навлизане в тялото магнитните флуиди с обем от приблизително 2,5 ml могат да се вливат в сложни и тесни пространства като течности и адаптивно да запълват неправилни кухини. Същевременно те могат да бъдат насочвани и стабилно контролирани чрез външни магнитни полета.

Новата технология предоставя по-безопасна и по-дълготрайна стратегия за превенция на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене, намалявайки риска от повторна операция.