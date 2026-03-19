Клиниката по неврохирургия към УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна разшири своя високотехнологичен капацитет с внедряването на свръхмодерен операционен микроскоп. Апаратурата е доставена в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост, насочен към модернизация на педиатричните болнични заведения и подобряване на грижите за детското здраве.

„Новият микроскоп осигурява отлична визуализация, която позволява максимална прецизност и щадящ оперативен достъп до изключително деликатните мозъчни структури при децата. Системата дава възможност за интеграция с невронавигация, включително инжектиране на образ от невронавигацията или предварително обозначени туморни формации директно в окулярите на микроскопа“, обясни проф. д-р Явор Енчев, началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна и председател на Българското Дружество по Неврохирургия.

„Технологията разполага и с възможност за флуоресценция – съвременен метод, който подпомага по-добрата диференциация на съдовите заболявания на мозъка при деца. Това съществено повишава безопасността и ефективността на неврохирургичните интервенции, като същевременно позволява максимално щадящ подход при оперативното лечение при най-малките пациенти“, поясни той.

Микроскопът дава и отлични възможности за лечение на всяко гръбначно заболяване, както при деца, така и при възрастни. Неговият мултимодален екран с висока разделителна способност дава възможност да се проследява в детайли оперативната интервенция от обучаващи се студенти и специализанти по неврохирургия или да се предава онлайн в обучителните зали.

Осигуряването на новия микроскоп е част от целенасочената политика на ръководството на Университетската болница и Медицински университет - Варна за устойчиви инвестиции във високотехнологична апаратура и развитие на клиничните звена. В този контекст Клиниката по неврохирургия към лечебното заведение утвърждава своята роля като водещ център по неврохирургия в страната, предоставящ високоспециализирана медицинска помощ както за педиатрични, така и за възрастни пациенти.

Клиниката разполага с модерна технологична инфраструктура в две операционни зали, включваща три системи за невронавигация – супермодерна технология, която позволява прецизна локализация и водене по време на оперативната интервенция. На разположение на специалистите са последно поколение операционни маси, интраоперативен ултразвук с висока резолюция, роботизиран операционен микроскоп с интегриран ендоскоп, високоскоростен микродрил за краниално и спинално приложение, ултразвукова аспирация, както и 2C рамена с възможност за 3D реконструкция на образа и интеграция с навигационни системи.

Клиниката е оборудвана със стереотактична рамка за дълбока мозъчна стимулация със софтуер, необходим за процедури на дълбока мозъчна стимулация – за лечение на паркинсон и дискинезии. Осигурена е техника и апаратура за ендоскопска неврохирургия, система за ултразвукова аспирация, както и технологии за радиочестотна термокоагулация и криотерапия, които позволяват минимални инвазивни интервенции основно в гръбначния стълб.

За прецизна диагностика, лекарите в Клиниката по неврохирургия в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна използват възможностите, които осигуряват двата ядрено-магнитен резонанса в болницата, двата компютърни томографа, PET скенера и ангиографските апарати. Следоперативните грижи се допълват от възможностите на най-модерните в България лъчетерапия и химиотерапия, осигурявайки комплексно лечение на пациентите.

Клиниката по неврохирургия разчита на висококвалифициран екип от специалисти, като развитието на човешкия ресурс е ключов приоритет в политиката на университета и болницата. Съчетанието между модерна апаратура и добре подготвени кадри утвърждава позициите на звеното като една от водещите неврохирургични клиники в страната, неотстъпваща по нищо на водещите европейски и световни центрове, както в клинично, така и в академично и обучително отношение.