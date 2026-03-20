Александра Георгиева: НЗОК на 27 г. - историите, които завършват с “благодаря”, най-добре описват работата й

В годините тя стана гаранцията, че ако се нуждаем от медицинска помощ, има кой да ни подкрепи, казва директорът на дирекция "Връзки с обществеността и протокол" в здравната каса

С кампанията "НЗОК за теб" стигаме близо до пациентите - колкото са по-информирани те, толкова са по-здрави

- Националната здравноосигурителна каса отбелязва 27 години от създаването си. Какво означава тази годишнина за институцията, г-жо Георгиева?

- Преди всичко – честит 27-и рожден ден на НЗОК. Благодарим на хората, на партньорите и на колегите в цялата страна. Продължаваме напред с отговорност, грижа и мисъл за всеки човек.

На 27 години НЗОК вече има опит. Минала е през кризи, реформи и пандемия. Знае как трябва да работи и какво трябва да се подобрява. По-умна e – защото се учи от практиката. По-голяма е, защото работи за милиони хора и непрекъснато разширява обхвата на здравното осигуряване.

- Нека се върнем към началото. Как започва всичко?

- Националната здравноосигурителна каса започва работа на 15 март 1999 г. Година по-рано се въвежда задължителното здравно осигуряване и за първи път се появява фигурата на общопрактикуващия лекар.

Това е голяма реформа за българската здравна система – създава се модел, при който средствата за здраве се събират и управляват целево, за да гарантират медицинската помощ на хората.

- После се появява и Националният рамков договор – термин, който често чуваме. Какво стои зад него?

- На 27 април 2000 г. е подписан първият Национален рамков договор – първият нормативен акт, създаден на консенсусна основа в системата. Той урежда отношенията между здравната каса и съсловните организации – Българския лекарски съюз и Съюза на стоматолозите в България.

Това е документът, който определя правилата за работа между институцията и изпълнителите на медицинска и дентална помощ.

- Когато се говори за НЗОК, неизбежно стигаме и до бюджета.

- Ние сме каса – няма как без бюджет. Често казваме, че това е най-важният бюджет, защото в него са парите ни за здраве.

Първият бюджет е изготвен през 2000 г. В него за здравни услуги са били предвидени малко над 257 милиона лева. Тогава например със здравната каса работят едва 50 аптеки, а пациентите са имали възможност да получават лекарствата си само в областта, в която живеят. Днес наши договорни партньори са 2407 аптеки, а лекарствата могат да се получават навсякъде в страната.

- Как се развива системата през тези години?

- Първите договори с лечебните заведения за болнична помощ започват през 2001 година. Първоначално се подписват договори с много малко болници и за много малко дейности, основни високоспециализирани медицински дейности и изследвания. През същата година започва и разработването на първите клинични пътеки.

Днес с НЗОК работят 381 лечебни заведения за болнична помощ.

В системата има 267 клинични пътеки, 48 амбулаторни и 7 клинични процедури.

Днес общият брой на договорните ни партньори – общопрактикуващи лекари е 3090. 3474 са договорните ни партньори, изпълнители на специализирана извънболнична медицинска помощ, а 5944 са договорите за изпълнение на дентална помощ. Това показва, че мащабите на системата и че НЗОК е определящата за дейността и финансирането на почти всички лечебни заведения в страната.

- Този мащаб предполага дигитализация. Какво променя това за пациентите и за работата на НЗОК?

- Дигитализацията е една от най-важните цели в управлението на здравната ни система през последните години. Дигитализацията на информационните масиви и работните процеси прави услугите по-бързи, по-прозрачни и по-достъпни за хората. Подобрява контрола. Прави го по-обективен и по-независим от човешкия фактор. Но също така и улеснява работата на лекарите и на фармацевтите. Намалява се административната тежест при отчитане на дейността.

Дигиталните системи осигуряват проследимост на медицинската дейност. Това е посока, която ще продължи да се развива, защото технологиите са ключови за по-ефективна и по-достъпна здравна система.

- Статистиката също показва колко голяма е системата. Какво казват последните данни?

- Зад работата на НЗОК стои наистина огромен обем дейност. Като пример ще посоча, че само за последната година отпуснатите над 120 хил. помощни средства и съоръжения за хора с увреждания. Одобрени са над 68 000 заявления за лечение със скъпоструващи лекарства, а заповедите за лечения в чужбина за деца са над 3000. Разгледани са над 60 хил. заявления за лечение със скъпоструващи лекарства.

Издадени са над 175 000 европейски здравноосигурителни карти (ЕЗОК).

Същевременно на Зеления телефон на НЗОК са получени повече от 30 000 обаждания, а 1300 граждани са посетили лично приемната в Централното управление на НЗОК.

- За какво най-често ви търсят хората?

- За всичко, което е свързано със здравноосигурителните им права.

Най-често питат как да сменят личния си лекар, как се постъпва в болница, как се получават лекарства, плащани от НЗОК, какви дентални услуги покрива касата или какво да направят, ако смятат, че правата им са нарушени.

Зеленият телефон на НЗОК – 0800 14 800, е една от най-динамичните точки за контакт.

Обаждането е безплатно от цялата страна и това е най-бързият начин човек да получи информация или съдействие.

- Кои са хората зад НЗОК – тези, които често остават извън кадър?

- Професионалисти с огромна отговорност – лекари, фармацевти, икономисти, юристи, IT специалисти. Всеки от тях има своята специфична функция и незаменима роля в системата на НЗОК.

Това са хората, които си вършат ежедневно работата така, че всеки пациент да има възможността да получи реална, качествена и навременна медицинска помощ. Те организират транспортиране със самолет, за да бъде спасен животът на дете. Гарантират, че скъпоструващите лекарства ще достигат до хората навреме и по справедлив начин, и много, много други, чиято работа ежедневно е да създават необходимите условия за здравното осигуряване в действие.

- А кой е най-важният въпрос за здраве?

- Винаги има още един въпрос за здраве. Винаги има и още един отговор. Тази тема е неизчерпаема. Всеки ден на вас, на мен, на някого около нас му се налага да използва здравна помощ. Всички сме пациенти. Нашата цел е точно тази – да разясняваме здравноосигурителните права на хората. Да ги убедим колко е важна профилактиката, да си извадят Европейска здравноосигурителна карта - безплатна, но изключително важна при пътуване в Европа, какво да очакват от личния си лекар, специалиста или в болница.

А когато говориш човешки, без сложен административен език, хората реагират. Дистанцията намалява. А доверието започва точно от това. Кампанията "НЗОК за теб" е ключова в този процес. Това е информационното поле на здравната каса, начинът ни да стигнем близо до здравноосигурените. Принципът, на който базираме работата си, е един - колкото са по-информирани хората, толкова са по-здрави.

Затова сме много благодарни на десетките известни личности, които застанаха до нас безвъзмездно и с лицата и имената си дават личен пример. Защото виждат смисъл в тази кауза.

- Какво най-много изненадва хората, когато се допитват до вас?

- Че имат много повече права и възможности, отколкото предполагат.

Когато информацията е ясна и разбираема, дистанцията между институцията и хората намалява. А доверието започва именно от това.

- Какво ви мотивира?

- Няма по-голям мотив от здравето и благодарността на човека.

Нашата работа не е просто работа с документи. Срещу нас стои винаги човекът. И зад всяко решение също стои реален човек. Стои ръководството на НЗОК и ръководството на всяка една дирекция или районна каса.

- Имате ли история, която описва най-добре смисъла на тази работа?

- Всяка история, която завършва с "Благодаря". Понякога проблемът не е липсата на услуга, а в липсата на яснота. Когато човек получи обяснение и помощ, напрежението изчезва.

- Ако НЗОК беше човек, какъв би бил?

- Много отговорен и малко строг – защото трябва да работи обективно, еднакво спрямо всички и с публичен ресурс. Но и грижовен. Защото всичко е в името на пациента.

Гаранция. Гаранция, че когато имаме нужда от медицинска помощ, има механизъм, който да ни подкрепи.