- Д-р Венева, през последните години сме свидетели на истинска революция в денталната медицина – импланти, алайнери, нови методи за лечение. Какво е най-същественото в новия подход към пациентите?

- Мисля, че истинската революция е в това как променяме подхода към денталното здраве въобще. Спираме вече само да лекуваме отделни зъби и започваме да лекуваме цялостно биологичната система на пациента. Преместваме се от подход, който само почиства и "запълва пространства", към това да разберем причините за проблемите и да ги менажираме цялостно, за да повишим качеството на живот на хората.

- Защо превенцията става централна тема точно сега?

- Дълго време в нашата страна хората нямаха ресурси и нуждите им бяха фокусирани главно върху овладяване на болката или възстановяване на липсващ зъб. Когато икономиката се подобрява, хората започват да мислят за здравето и благоденствието си отвъд оцеляването. Тук се отваря вратата за истинската превенция и поддръжка. За мен е най-важно да изградим култура и у специалистите, и у пациентите да мислят и действат проактивно, а не само да наблюдават как се развиват кариесите например.

- Къде е мястото на тази превенция?

- Превенцията се случва на три нива. Първото е в дома и семейната култура за орална грижа, хранене и посещения при зъболекаря - тя има по-голямо значение за здравето на устата, отколкото гените, които са под 10% от факторите за оралните заболявания. Второто ниво е, когато вече има проблем или е проведено лечение - например поставен имплант, чийто резултат трябва да бъде защитен в критичния период на интеграция и запазен във времето.

Третото ниво е професионалната дентална поддръжка. Именно тук е основният фокус на "Прева" - да подпомага хората в поддръжката на тяхното дентално лечение и в дългосрочната грижа за устата, като надгражда върху добрите ежедневни навици и ги прави по-ефективни.

- Разкажете ни за вашата компания "Прева". Какво е различното и уникалното в нея? Вижда ли се новият подход към лечението и пациентите?

- Името на компанията ни идва от "превенция". Нашият принос е в подхода за контрол на биофилма. Биофилмът е структура от микроби, организирани като в "матрица", които са много устойчиви и не могат просто да се отмият или унищожат с вода за уста.

Когато микробите се организират в биофилм, стават патогенни,

отделят киселини, които развалят емайла, и токсини, които дразнят и възпаляват венците. Биофилм, увеличен 10 000 пъти - снимка от сканиращ електронен микроскоп

Ние създадохме инструмент, който премахва тези проблеми по-умно и биологично - като не позволява на микробите да се залепват по зъбите - както естествени, така и възстановени с дентални материали като цирконий, дентален бондинг от композит и други. Когато бактериите не могат да се залепват и да строят своето убежище, намаляват и страничните им ефекти, които създават проблемите.

Това е много ценно както за запазването на оптимално здраве както на хора с естествена усмивка, така и на пациенти с брекети, алайнери или пък преминаващи през лечение с импланти или поддръжка на пародонтит.

- Как работи вашият продукт и каква е неговата активна съставка?

- Основната съставка се казва "Еквиом" (Equiome) - името идва от "еквилибриум на микробиома".

Това е комплекс от 10 свободни мастни киселини (като Омега-9), които се съдържат естествено в маслата от ядки и маслините. Чрез сложна биотехнология, за която имаме патентна заявка, успяхме да ги вложим в паста за зъби. Механизмът е интересен: мастната киселина пречи на микроорганизма да разгради въглехидратите (захарта). Така микробите не умират, но и не могат да образуват вредния биофилм.

Тази активна съставка сме вложили във формата на паста за зъби - за да бъде лесно за употреба и да не бъде трудно за въвеждане във всекидневната грижа. Друго специфично за нашата компания е, че имаме един и същ продукт в две вариации - със или без флуорид, защото уважаваме личния избор на пациентите и лекарите относно съдържанието му.

- Защо е важно да не убиваме микробите в устата?

- Защото агресивната продължителна антибактериална грижа води до дисбиоза - нарушаване на баланса на микробиома, подобно на това в червата.

Устата е началото на храносмилателния тракт и нейният микробиом е пряко свързан със здравето на целия организъм и дори с кожата. Устният микробиом заедно с храната ни до голяма степен определя чревния микробиом. Нашата философия е ефикасност без компромис с биологичния баланс.

- Каква е цената на вашия продукт?

- Ако изчислим цената на измиването с "Прева", е около 50 евроцента. Пастата “Прева” (вдясно), която го унищожава.

- Какво бихте казали на хората, които се притесняват от цената?

- Когато в клиниката се обясни, че това е важна поддръжка в критичен период, която няма еквивалент, хората виждат стойността. Ако човек е вложил хиляди в импланти, той трябва да знае, че те са дори по-чувствителни към биофилма от естествените зъби, защото нямат техните естествени "амортисьори" срещу инфекции.

Превенцията е по-изгодна от повторното лечение. Винаги!

Същото важи за ортодонтското лечение - без значение дали то е с брекети, или с алайнери, се създават условия за по-голямо натрупване на биофилм, създавайки риск за здравината и естетиката на емайла. Правилната поддръжка по време на лечението е толкова важна за крайния резултат и задържането му, колкото и прецизното му изпълнение.

- Какви са вашите препоръки за ежедневна орална хигиена?

- Миене два пъти на ден, като е важно да се почиства и междузъбното пространство с интердентални четки или зъбен душ. Препоръчително е първо да се почисти междузъбно, да се изплакне и след това да се изчетка с пастата, за да може активните съставки да останат да действат по-дълго като защитна бариера върху тъканите. Препоръчвам и използването на оцветяващи таблетки вкъщи, за да може човек сам да види къде пропуска да почисти биофилма. Разкрит биофилм чрез оцветяване

- Как се развива "Прева" като бизнес проект?

- Ние сме стартъп на границата между биотехнологиите и денталната медицина - много рядка и консервативна сфера. Продуктите ни излязоха на пазара миналото лято и вече работим с клиники в над 10 държави в Европа, а в България са над 40. Избрахме да бъдем в денталните практики, защото зъболекарят е този, който може да даде най-добрия съвет и да мотивира пациента за правилна поддръжка на лечението. Планираме устойчиво присъствие в Европа, Великобритания, а на следващ етап и отвъд океана.