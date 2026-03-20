Проф. Радка Аргирова: Случаите на морбили са сигнал, че трябва да бъдем изключително внимателни

Случаите на морбили в страната не са просто локален проблем, а сигнал, че трябва да бъдем изключително внимателни. Тази позиция изрази в ефира на NOVA NEWS проф. Радка Аргирова, председател на Българското дружество по медицинска вирусология.

Проф. Аргирова подчерта, че разпространението на вируса в община Бяла Слатина е пряко следствие от ниското имунизационно покритие, което е оставило децата без защита.

„Вече са дадени инструкции на колегите в Бяла Слатина да се проверят всички неваксинирани деца и да се ускори наблюдението. С морбили шега не бива – вирусът е агресивен и се разпространява много бързо“, обясни проф. Аргирова.

"В България обхватът на ваксинацията срещу човешки папиломен вирус остава под 10%. За сравнение, в страни като Португалия покритието е над 90%, в Словения – 86%, а в Швеция – над 80%", обясни още Аргирова.

„Срамно е да не се възползваме от ваксина, която е доказано ефективна и безопасна. Тя може да елиминира рака на маточната шийка и рака на черния дроб. Проблемът е, че тук се изисква решение за след 20 или 30 години, а много хора не възприемат тази далечна перспектива като реална“, коментира още тя.