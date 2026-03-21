Тийнейджъри често питат чатбота как да отслабнат: може да е много опасно

ИИ предлага средно 700 калории по-малко на ден от диетолозите, набляга на протеини и мазнини, а въглехидратите са много ниски

Педиатри: Подрастващите момчета трябва да приемат 2800 калории на ден, а момичетата около 2200

Всички родители знаят, че тийнейджърите им използват изкуствен интелект постоянно, но повечето не подозират, че търсят и съвети за хранене. А това може да е много опасно.

Обяд - гриловано пиле, кафяв ориз и задушени броколи. Вечеря - сьомга, сладки картофи и зелена салата, овкусена само със зехтин. Поддържайте храната да е под 110 грама, а целия ден не надхвърляйте 1500 калории, нарежда чатботът на 15-годишен младеж.

Тази диета не само ще втали тийнейджъра, но може да отвори сериозен калориен дефицит. Хранителните вещества са драстично под дневните нужди на подрастващия организъм, показва проучване, публикувано в четвъртък в списанието Frontiers in Nutrition.

1 на 10 тийнейджъри по света е използвал потенциално вредни храни за отслабване,

сочат данните. Диетите от изкуствен интелект за тийнейджъри, които искат да отслабнат, са имали средно 700 калории по-малко на ден от препоръчаното от диетолозите, казва водещият автор на изследването д-р Айше Бетюл Билен, доцент в катедрата по хранене и диететика в Истанбулския университет "Атлас" в Турция.

Проблемът е особено обезпокоителен, като се има предвид колко разпространени са опитите за отслабване с пощта на ИИ сред тийнейджърите, коментира д-р Джейсън Нагата, доцент по педиатрия в Калифорнийския университет в Сан Франциско.

Според проучване от януари близо 48% от тийнейджърите на 16 и повече години съобщават, че са пробвали да отслабнат през последната година. Близо 2/3 са ползвали за целта чатботове, а 30% дори всеки ден.

"Новите технологии може да са полезни за обща информация, те не бива да заместват професионалното насочване – особено за деца и юноши, чиито хранителни нужди са уникални", твърди д-р Билен.

За да изследват качеството на информацията за храненето на платформите с ИИ, изследователите създали четири профила на 15-годишни: две момчета и две момичета. Във всяка група единият е класифициран като подрастващ с наднормено тегло, а другият като затлъстял според индекса на телесна маса.

Използвайки профилите, изследователите поискали от пет различни модела с изкуствен интелект тридневен хранителен план, като акцентирали, че лицата искат да отслабнат.

"Сравнихме ги с насоките на диетолози. Генерираните от ИИ не само включваха по-голям калориен дефицит, но протеините и мазнините бяха значително по-високи от нивата, препоръчани от специалиста, а въглехидратите бяха много по-ниски. За юношите, които са в критичен период на растеж и развитие, тези дисбаланси биха могли да бъдат проблематични, ако се наблюдават дългосрочно", разказва д-р Билен.

Тийнейджърите трябва да се съсредоточат върху балансираното хранене, а не върху калориите, уточни и д-р Нагата. "Тийнейджърите растат и ако не получават адекватно хранене, това може наистина да забави растежа им на редица нива, а в по-екстремни случаи може да доведе до значителни последици за здравето."

Нагата е виждал екстремни случаи, при които тийнейджъри, които постоянно са в калориен дефицит,

се нуждаят от хоспитализация или значителни медицински интервенции, защото сърдечната или мозъчната им функция е била засегната,

каза той.

Естествено, не всеки, който се опитва да отслабне, ще развие хранително разстройство, но гладуване, пропускане на хранения, повръщане или употреба на лекарства без рецепта за отслабване са недопустими, уточни докторът.

Чатботовете може да изглеждат като обещаващ ресурс, но е проблем, че алгоритмите черпят и от широко разпространената дезинформация около храненето. Те не отсяват неквалифицираните съвети от информацията за храненето, подкрепена от науката.

Чатботът не осмисля критично проблемите, дава това, което искате, без да предоставя по-широкия контекст, който повечето здравни специалисти или диетолози биха предоставили. Диетологът може да се противопостави на желанието за нездравословна или бърза загуба на тегло, а алгоритъмът е по-вероятно просто да ви каже как да го направите.

Информацията може би щеше да бъде по-точна, ако хипотетичните тийнейджъри в проучването бяха поискали съвети за отслабване, следвайки изискванията за хранителни вещества и калории от Световната здравна организация или друг научен орган, коментира д-р Нагата. Той насърчава хората, когато получават информация от изкуствен интелект, да я проверяват чрез надеждни източници.

Какво и колко трябва да ядат тийнейджърите?

Да се върнем на хранителния план за 15-годишното момче, който изискваше малки порции и около 1500 калории на ден. Дори ако този тийнейджър се надява да отслабне, това малко количество храна е далеч от целта. Точните нужди варират и са индивидуални, но средно тийнейджърите момчета се нуждаят от около 2800 калории на ден, а тийнейджърките - от около 2200, съветват от Американската академия по педиатрия.

Сърдечната асоциация в САЩ пък препоръчва момичетата на възраст от 14 до 18 г. да приемат около 1800 калории на ден, а на момчетата - 2200 на ден.

Семействата трябва да се съсредоточат върху балансираното хранене за тийнейджърите си, а не върху ограничителните диети, каза Нагата.

"Тийнейджърите често се нуждаят от повече калории и хранителни вещества, отколкото семействата очакват, поради скокове в растежа, пубертета и нивата на активност. Те трябва да избягват драстични диети, строго ограничаване на калориите и употребата на продукти за отслабване без рецепта", категоричен е д-р Нагата.