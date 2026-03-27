ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Светльо Вуцов и Дарина вдигат голям купон след беб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/zdrave/article/22511961 www.24chasa.bg

Не серуми и кремове - витамин С от храната повишава колагена в кожата

3192

Важното е да поддържате оптимални плазмени нива, което се постига с прием на около 250 мг на ден, казват учените

Революционно проучване на изследователи от Медицинския факултет на Университета в Отаго – "Крайстчърч", установи, че производството на колаген и обновяването на кожата са пряко зависими от количеството витамин C, което консумираме.

Колагенът е вид протеин, който се произвежда естествено в тялото, но чието количество намалява с възрастта. Той поддържа и укрепва кожата, ноктите, костите и съединителната тъкан, включително сухожилията и хрущялите.

Когато е в достатъчно количество, кожата е еластична и хидратирана.

Проучването, публикувано в международното списание Journal of Investigative Dermatology, показва, че нивата на витамин С в кожата са тясно свързани с нивата на витамина в кръвта (плазмата) и могат да бъдат повишени чрез увеличаване на приема на плодове.

Връзката между дебелината на кожата (производство на колаген) и приема на витамин C е "убедителна", а така се стимулира обновяването и регенерацията на външния слой на кожата.

"Бяхме изненадани от тясната корелация между плазмените нива на вит. С и тези в кожата

– това беше много по-изразено, отколкото във всеки друг орган, който сме изследвали - казва професор Маргрит Висърс, водещ автор на изследването. - Ние сме първите, които демонстрират, че витамин С в кръвообращението прониква във всички слоеве на кожата и е свързан с подобрената функция."

Професорът казва, че резултатите от проучването показват, че красотата наистина идва отвътре и поддържа функцията на кожата отвътре навън, като доставя витамин С по начина, по който природата я е създала – чрез кръвния поток.

"Знаем, че витамин C е необходим за производството на колаген. Този факт е вдъхновил добавянето на витамин C към много кремове за кожа.

Витамин C обаче е силно разтворим във вода и се абсорбира слабо през външната кожна бариера

Нашето проучване показва, че кожата е изключително добра в абсорбирането на витамин C от кръвообращението. Усвояването във външния епидермален слой на кожата също, изглежда, е приоритетно", обяснява проф.Висърс.

Изследването на университета в Отаго се състои от два етапа.

Първият установява връзката между нивата на витамин С в плазмата и кожата, като използва здрава кожна тъкан от пациенти, подложени на планови хирургични процедури.

Вторият включва проучване с интервенция с витамин С преди и след хранене.

"Всички бяха инструктирани да консумират по два плода киви – еквивалент на 250 микрограма витамин C – в продължение на осем седмици. След това събрахме кожни проби преди и след това. Сега е научно доказано значителното увеличение на нивата на дебелина на кожата на участниците, което отразява производството на колаген и

повишаване на регенерацията на епидермалните им клетки,

с други думи - обновяване на кожата", казва професор Висърс.

Тя смята, че увеличаването на приема на витамин С с храната ще доведе до ефективното му усвояване във всички части на кожата.

Важното е да поддържате оптимални плазмени нива, което знаем, че може лесно да се постигне при здрав човек с прием на витамин C от около 250 мг на ден, съветва тя.

Храни с високо съдържание на витамина:

  • Чушки: червените чушки съдържат около 127 mg на 100 g, като надвишават много цитрусите.
  • Киви: един от най-добрите източници, с повече витамин С от портокалите.
  • Цитруси: лимони, портокали, грейпфрут и лайм.
  • Ягоди: богати на витамин С и други антиоксиданти.
  • Кръстоцветни зеленчуци: броколи, брюкселско зеле, карфиол, къдраво зеле (кейл).
  • Плодове: горски плодове, шипка, касис, папая, ананас.
  • Зеленчуци: магданоз, домати.
  • Цинкът, който се съдържа в месото, птиците, сиренето, някои миди, ядките, семената и пълнозърнестите храни, също помага на тялото да произвежда колаген.

Още здравни новини вижте тук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Сила за живот

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Скорост и адреналин - виж най-модерната писта на Балканите, която ни поставя на световната карта