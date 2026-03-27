Не серуми и кремове - витамин С от храната повишава колагена в кожата

Революционно проучване на изследователи от Медицинския факултет на Университета в Отаго – "Крайстчърч", установи, че производството на колаген и обновяването на кожата са пряко зависими от количеството витамин C, което консумираме.
Колагенът е вид протеин, който се произвежда естествено в тялото, но чието количество намалява с възрастта. Той поддържа и укрепва кожата, ноктите, костите и съединителната тъкан, включително сухожилията и хрущялите.
Когато е в достатъчно количество, кожата е еластична и хидратирана.
Проучването, публикувано в международното списание Journal of Investigative Dermatology, показва, че нивата на витамин С в кожата са тясно свързани с нивата на витамина в кръвта (плазмата) и могат да бъдат повишени чрез увеличаване на приема на плодове.
Връзката между дебелината на кожата (производство на колаген) и приема на витамин C е "убедителна", а така се стимулира обновяването и регенерацията на външния слой на кожата.
"Бяхме изненадани от тясната корелация между плазмените нива на вит. С и тези в кожата
– това беше много по-изразено, отколкото във всеки друг орган, който сме изследвали - казва професор Маргрит Висърс, водещ автор на изследването. - Ние сме първите, които демонстрират, че витамин С в кръвообращението прониква във всички слоеве на кожата и е свързан с подобрената функция."
Професорът казва, че резултатите от проучването показват, че красотата наистина идва отвътре и поддържа функцията на кожата отвътре навън, като доставя витамин С по начина, по който природата я е създала – чрез кръвния поток.
"Знаем, че витамин C е необходим за производството на колаген. Този факт е вдъхновил добавянето на витамин C към много кремове за кожа.
Витамин C обаче е силно разтворим във вода и се абсорбира слабо през външната кожна бариера
Нашето проучване показва, че кожата е изключително добра в абсорбирането на витамин C от кръвообращението. Усвояването във външния епидермален слой на кожата също, изглежда, е приоритетно", обяснява проф.Висърс.
Изследването на университета в Отаго се състои от два етапа.
Първият установява връзката между нивата на витамин С в плазмата и кожата, като използва здрава кожна тъкан от пациенти, подложени на планови хирургични процедури.
Вторият включва проучване с интервенция с витамин С преди и след хранене.
"Всички бяха инструктирани да консумират по два плода киви – еквивалент на 250 микрограма витамин C – в продължение на осем седмици. След това събрахме кожни проби преди и след това. Сега е научно доказано значителното увеличение на нивата на дебелина на кожата на участниците, което отразява производството на колаген и
повишаване на регенерацията на епидермалните им клетки,
с други думи - обновяване на кожата", казва професор Висърс.
Тя смята, че увеличаването на приема на витамин С с храната ще доведе до ефективното му усвояване във всички части на кожата.
Важното е да поддържате оптимални плазмени нива, което знаем, че може лесно да се постигне при здрав човек с прием на витамин C от около 250 мг на ден, съветва тя.
Храни с високо съдържание на витамина:
- Чушки: червените чушки съдържат около 127 mg на 100 g, като надвишават много цитрусите.
- Киви: един от най-добрите източници, с повече витамин С от портокалите.
- Цитруси: лимони, портокали, грейпфрут и лайм.
- Ягоди: богати на витамин С и други антиоксиданти.
- Кръстоцветни зеленчуци: броколи, брюкселско зеле, карфиол, къдраво зеле (кейл).
- Плодове: горски плодове, шипка, касис, папая, ананас.
- Зеленчуци: магданоз, домати.
- Цинкът, който се съдържа в месото, птиците, сиренето, някои миди, ядките, семената и пълнозърнестите храни, също помага на тялото да произвежда колаген.