Около 20-30% от хората по света имат проблеми със съня, а нарушенията му са над 50 вида

Около 20-30% от хората по света имат проблеми със съня, а нарушенията на съня са над 50 вида, каза проф. Иван Стайков – заместник-председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник. Проф. Стайков говори при откриването на седмата Научно-практическа конференция, посветена на Световния ден на съня. Тя е под мотото: "Спете добре, живейте по-добре". Конференцията е под егидата на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Огромна част от живота ни преминава в сън, спим около 20-25 години, каза проф. Стайков. Нарушението на съня и бодърстването са едни от най-честите проблеми в ежедневието и са засегнати от 20 до 30% от общата популация. Нарушенията на съня са над 50 вида, те са много разнообразни, обясни той. По думите му няма специалност, която да бъде изцяло посветена само на медицина на съня, в нея влизат неврология, психиатрия, кардиология, пулмология, ендокринология и дентална медицина.

Качественият сън може да намали риска от артериална хипертония, мозъчно-съдови инциденти, когнитивни нарушения, свързани с възрастта, тревожност, депресия и е с най-висок приоритет в нашето ежедневие, отбеляза още проф. Иван Стайков.

Стресът е един от основните фактори, причиняващи главоболие и нарушение на съня, заяви доц. Пенчо Колев – председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология.

Инсомнията и сънната апнея са най-често срещаните разстройства на съня, съпроводени с главоболие. Инсомнията е чест симптом при пациенти с хронично главоболие. Лечението на нарушението на съня води до подобрение на главоболието. Сънят може да има облекчаващо действие върху мигрена, особено при деца, обясни доц. Колев, цитиран от БТА.

Хората, които спят по-малко, по-често се оплакват от пристъпи от главоболие, в сравнение с тези, които спят по-дълго. Съществува реципрочна връзка между главоболието и съня. Въпреки установената връзка между главоболието и съня, все още не са доказани точните патогенетични механизми на тези взаимодействия. Добрата сънна хигиена намалява честотата на мигренните пристъпи , а лечението на хронично главоболие намалява честотата на нарушенията на съня, каза още доц. Пенчо Колев.

Според проучване, представено по-рано този месец, над 60% от българите съобщават, че имат проблеми със съня в различна степен, а всеки седми оценява качеството си на сън като лошо.