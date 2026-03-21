Менингит уби работник във френска ядрена централа, затягат мерките за безопасност

Ядреното предприятие за преработка на гориво Orano в Ла Хаг е предприело строги мерки след смъртта на служител. „Безпрецедентна" епидемия от менингит вече е отнела два живота в Англия, въпреки че все още не е установена връзка между двата случая.

„Изненадана съм, но само защото е толкова близо до мястото, където живеем. Освен това знам, че това е болест, която съществува и циркулира във Франция и други държави. Така че не съм особено притеснена...", казва жена, живееща в Ла Хаг, съобщава Би Ти Ви.

"Веднага си помислих за сестра ми, която беше спасена от тази болест. И мисля, че е тъжно за семейството и за тези, които са познавали починалия. Има известна тревога, като се мисли: „Е, след като няколко души са били засегнати..." Синът ми работи в центъра и ми каза, че изобщо не е бил в контакт с този човек. Така че за него нямаше опасност. Но според него всичко е било дезинфекцирано, така че не би трябвало да има проблем", твърди още една жителка.