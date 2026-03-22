Доц. Михаил Околийски: Започваме кампания за битка със зависимостта от хазарта сред младите хора

Ограничена е вече заразата от морбили в Бяла Слатина, където бе регистриран бум на това заболяване. На терен работят представители на РЗИ и здравни медиатори. За съжаление от 10 заболели деца само едно е ваксинирано, каза служебният министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски в "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Според него трябва да се създаде доверие с родителите е най-важната работата на здравните медиатори.

"Има много мерки и те се взимат, най-голямата е борбата с дезинформацията по отношение на ваксините. Важно е родителите да не вярват на полуистини за заболяванията, които убиват. Сега едно 5-месечно бебе се бори за живота си и се надявам да оцелее. Постигнатото в областта на науката трябва да се използва.

Има много хора, които не са здравноосигурени и това е проблем.

Контролът ще е повсеместен - всички бебета ще бъдат изследвани за 6 болести, с тази стъпка показахме приемственост", заяви доц. Околийски. Той обърна внимание, че ваксини има, някои са безплатни, но под 10% от хората са ваксинирани, а имат голям ефект.

"Моите две дъщери са ваксинирани срещу HPV. Немислимо и недопустимо е по 2 жени на ден да умират от рак на маточната шийка."

Министър Околийски обяви, че куца междусекторното сътрудничество и правят опити за работа с МОН. Но нямат време да въведат всичко - имат само 2 месеца работа.

"Има една армия от малки хора, които не получават достъп до здравеопазването - те са в огромен дефицит. Вече в НЗОК ще има специални протези, които се напасват за техните нужди. Държавата не е свършила ангажиментите си към малките хора.

Огромен проблем е доплащането в здравеопазването - правим одит на много лечебни заведения за свръхприем на определени медикаменти, правим усилия да канализираме най-скъпите лекарства, въвеждаме дигитализация, анализираме всякакви болници.

60% от времето ни минава за гасене на пожари, спасяване на пари по ПВУ и др. несвършени работи на касата или на министерството. А 1 млрд. са повече парите тази година, но не се усещат - трябват релси на контрол. В момента има риск за пари от ПВУ за хеликоптери, скриниги, малки лаборатории. Не се е работило 2 г. адекватно - хеликоптерните бази нямат разрешителни за строеж. Не е проблем само базата, а процедурата. Преди седмица - момче получава инсулт на пистата, отива хеликоптера, момчето е умряло и се връща празен, а ПСС трябва да свалят тялото, защото не можело хеликоптера да транспортира труп. Такава била нормативната база - това е безумие, не го приемам.

Няма да сменям директори на болници, прави се като слух. направих опит за контрол и защо трансплантации намаляват главоломно.

Говорих с бащата на Малена Замфирова - добре е момичето, няма скъсани връзки, става вече. Ще има рехабилитация на високо ниво - като на Линдзи Вон на най-високо ниво, за да се върне на пистата. Имаше отлична координация с президента, НЗОК, Министерството на спорта - България ще е на линия с всички ресурси за рехабилитацията и безплатно за семейството.

Започваме друга битка - зависимостта от хазарта, Тервел Замфиров да стане лице, но нямаме пари. Бащата обеща.

На е-Здраве има здравна библиотека, в нея сме качили текстове за вредата от хазарта. Говорили сме с популярни лица - Ицо Хазарта, Малена и Тервел. Трябват послания към младите хора - част от спортистите залагат на мачове, това е заблуда. В България младите хора в момента са зависими от хазарта, трябва да го променим.

Но сме отскоро, за малко и има много работа за вършене", завърши доц. Околийски.