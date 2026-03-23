360 деца от Етрополе преминаха високоспециализирани прегледи по Програма „Детско здраве"

Над 360 деца от Етрополе и района преминаха през високоспециализирани прегледи в рамките на кампанията Програма „Детско здраве" в събота, 21 март 2026 година. Пациентите бяха 0 и 18 г.

Скринингът беше реализиран от екип лекари от различни специалности с педиатричен профил в сградата на МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев". Той е съвместна инициатива на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов" и Столична лекарска колегия и бе реализирана по идея на кмета на Етрополе инж. Владимир Александров.

Общо 10 специалисти предоставиха високоспециализирана експертиза: 5-има лекари от "Пирогов" - д-р Явор Пукалски – началник на Отделение по детска ортопедия и травматология, д-р Габриела Минова - началник Отделение по детска урология, д-р Вера Желева - офталмолог, д-р Иван Стайков –УНГ, и д-р Георги Балканджиев – детски хирург., доц. д-р Незабравка Чилингирова– детски кардиолог, от УМБАЛ „Св. Екатерина", проф. Милена Станева – ангиолог от УМБАЛ „Токуда", дерматологът д-р Катя Захариева, д-р Маргарита Банова –специалист по образна диагностика, и д-р Борис Стоилов – детски нефролог.

" За всеки от колегите Програма „Детско здраве" е кауза. Прегледите са напълно безплатни, а лекарите преглеждат през почивните си дни, отделяйки от личното си време в името на здравето на децата, подчерта заместник-председателят на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Видков.

За първи път в Етрополе се реализира подобна по мащаб инициатива в сферата на детското здраве. Целта ни е да се погрижим максимално добре за здравето на нашите деца. В ежедневието често е трудно за родителите да осигурят достъп до толкова специалисти. За някои от тези специалисти се чака с месеци, за да си запишеш час, а днес те са тук, на място, в полза на нашите деца и преглеждат безплатно. Изразявам своята искрена благодарност към д-р Видков за това, че откликна на нашата покана", заяви кметът инж. Владимир Александров.

Близо 13 години програма „Детско здраве" улеснява и подпомага профилактиката на децата в цялата страна, предоставяйки бърз и лесен достъп до експертизата на водещи специалисти. Благодарение на екипната работа на медиците през този период близо 30 000 деца са получили безплатни консултации, а при необходимост – лечение и проследяване.

Градоначалникът на Етрополе поднесе благодарност към целия екип на Програма „Детско здраве", поднасяйки благодарствени адреси и цветя. Той награди с почетен плакет за заслуги към община Етрополе директорът на „Пирогов" д-р Валентин Димитров, председателят на СЛК д-р Асен Меджидиев и зам.-председателят на СЛК д-р Ваньо Видков.